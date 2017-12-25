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Google'da üst düzey ayrılık..

Google’ın ana şirketi Alphabet’in Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt görevinden ayrılıyor..

Google'da üst düzey ayrılık..

Google’ın ana şirketi Alphabet’in Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt görevinden ayrılıyor..

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:49
Google'da üst düzey ayrılık..
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Google’ın ana şirketi Alphabet’in Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, 17 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük internet şirketini yaratan Alphabet’te uzun yıllardır görev yapmakta olan 62 yaşındaki mühendis, Ocak ayında gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında istifasını vereceğini ve Alphabet ile teknik danışman olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Alphabet’ten dün yapılan açıklamaya göre Schmidt Yönetim Kurulu Başkanı görevini bırakacak, şirkete teknik danışman ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Yapılan açıklamada Alphabet’in CEO’su Larry Page, “2001 yılından bu yana Eric teknolojinin geleceği konusunda iş ve mühendislik uzmanlığı anlamında çok net bir vizyon kattı” dedi.

Schmidt, yedi yıl önce CEO’luk koltuğunu Google’ın kurucu ortağı Larry Page’e devretmiş, Page hem Google’ın hem de Alphabet’in basındaki yüzü olmaya devam etmişti.

Schmidt görevinden ayrılacağını Twitter hesabından da duyurdu.

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