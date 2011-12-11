Google Çalışanlarını Mutlu Edemedi

CareerBliss.com internet sitesi tarafından her yıl yayınlanan 'ABD'nin en mutlu firması' araştırmasında Google, ilk 50'ye giremedi.



İş tatmini ile ilgili 10.000 çalışanın verdiği puanlara göre hesaplanan anket sonuçlarında geçtiğimiz yıl ABD’nin en mutlu firması seçilen Google, bu yıl çalışanlarını hüsrana uğrattı.

10.000’den fazla firmanın analiz edildiği, değişik pek çok sektörden firmanın yer aldığı araştırmada perakende, konaklama ve catering şirketlerindeki hızlı yükseliş dikkat çekti. Araştırma kapsamında, çalışma hayatı dengesi, patronlar ve meslektaşlarla ilişkiler, iş çevreleri, iş kaynakları, ücret, büyüme fırsatları, şirket kültürü gibi etmenlere göre değerlendirme yapılıyor.

İŞTE ÇALIŞANLARINI EN MUTLU EDEN 10 FİRMA

1. Hilton Worldwide



2. Fluor



3. Johnson & Johnson



4. Nordstrom



5. BASF



6. Centex



7. U.S. Air Force (USAF)



8. Fidelity Investments



9. Ericsson



10. Chevron

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