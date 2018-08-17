Google Çalışanlarından Sansürlü Arama Motoruna Karşı İmzalı Protesto

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın binden fazla çalışanı, şirketin Çin'de kullanıma sunulması planlanan sansürlü arama motoruna karşı imza topladı.

Google çalışanları, Çin'de kullanılması planlanan sansürlenmiş arama motorunun geliştirilmesine topladıkları imzalarla tepki gösterdi.

Sansür uygulamasına karşı çıkan binden fazla Google çalışanının imzaladığı mektupta yöneticilere, şirketteki etik ve şeffaflık kurallarının gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bir Google çalışanı tarafından doğrulanan mektubun içeriğinde çalışanların, "yaptıkları işle ilgili etik olarak bilinçli kararlar vermeleri için gerekli bilgiye sahip olmadıkları" belirtildi.

Mektupta, "Google çalışanlarının, ne ürettiklerini bilmeleri gerekiyor." ifadesine yer verildi.

"Dragonfly" adı verilen proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriliyor.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin, Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından başlatılan proje kapsamında Google mühendislerinin "Maotai" ve "Longfei" adını verdikleri, Android tabanlı özel mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtilmişti.

The Intercept muhabirlerinin incelediği "hizmete özel" antetli Google dokümanlarına göre, Çin'de kullanıma sunulacak uygulama, ülkenin resmi internet güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerini otomatik algılayarak filtreleyecek ve söz konusu sayfaları arama sonuçları arasında göstermeyecek.

Arama sonuçları sayfasında "Bazı sonuçlar yasal zorunluluk nedeniyle sayfadan kaldırılmıştır." ifadesi yer alacak.