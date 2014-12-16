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Google "2014 Arama Trendleri" Listesini Açıkladı

Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aranılan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı "2014 Arama Trendleri" listesini açıkladı.

Google "2014 Arama Trendleri" Listesini Açıkladı

Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aranılan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı "2014 Arama Trendleri" listesini açıkladı.

16 Aralık 2014 Salı 17:27
Google
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Google, Türkiye'de ve dünyada en çok aranılan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı "2014 Arama Trendleri" listesini açıkladı.

Google'den yapılan açıklamaya göre, Yılın Arama Trendleri 2014'ün Türkiye'de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Nejat İşler, dizilerde Kiraz Mevsimi, şarkılarda da İrem Derici'nin seslendirdiği "Bu Şarkı Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkı ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye'de en çok aranan sözcükler ise sırasıyla "Seçim Sonuçları", "Dünya Kupası 2014" ve "Soma" oldu. En çok aranan filmler listesinde "Recep İvedik 4", televizyon programlarında ise "Arkadaşım Hoşgeldin" başı çekti.

En çok aranan kişiler listesinde ilk sıradaki Nejat İşler'in ardından sırasıyla Berkin Elvan ve Ekmeleddin İhsanoğlu yer aldı. Yemek tarifinde "mercimek köftesi", "nasıl yapılır?" sorgularında ise "baklava nasıl yapılır?" liste başına çıkarak Türk insanının yemek konusuna olan ilgisini net şekilde ortaya koydu.

Dünya listelerinde, geçen yıl hayatını kaybeden ünlü aktör "Robin Williams" en çok aranan kişi olarak konumlanırken, Türkiye'de olduğu gibi "Dünya Kupası 2014" ve "ALS" hastalığı da en çok aranan terimler oldu.

Anahtar Kelimeler:
GoogleTürkiyede Ve Dünyada En çok Aranılan Kelimelerin Ve En Son Trendlerin Yer Aldığı 2014 Arama Trendleri Listesini Açıkladı.
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