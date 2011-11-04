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Gökçebel Hükümeti Eleştirdi

Gökçebel, yazılı açıklamasında, “UBP meclisi, hükümeti ele geçirip sivil darbe yapmıştır

Gökçebel Hükümeti Eleştirdi

Gökçebel, yazılı açıklamasında, “UBP meclisi, hükümeti ele geçirip sivil darbe yapmıştır

04 Kasım 2011 Cuma 15:00
Gökçebel Hükümeti Eleştirdi
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs Türk halkını vaatlerle kandırıp, konjonktürden yararlanarak meclis çoğunluğunu ele

geçirdiğini ve faşizan yöntemler kullandığını savundu.

Gökçebel, yazılı açıklamasında, “UBP meclisi, hükümeti ele geçirip sivil darbe yapmıştır. Transferler yaparak halkın iradesini gasp etmiştir. Yasları istediği gibi değiştirmektedir. Halkının iradesini yitirdiği halde, halkı ilgilendiren ve halkın çıkarına olmayan antlaşmaları dilediği gibi imzalamaktadır. Bir kısım yandaşını beslerken halkın çoğunluğunu köle yapmaya çalışmaktadır. İşbirliği yaptığı AKP burjuvazisine ülkemizin tüm zenginliklerini peşkeş çekmektedir. Her gün zam yaparken, halkını fakirleştirip, işsizleştirmektedir” iddialarında bulundu.

UBP’nin kendi yandaşlarına menfaat sağlarken, adaleti ortadan kaldırdığını da savunan Gökçebel, UBP’nin ekonomik tedbir adı altında kamusal tüm hizmetleri piyasa malı haline getirirken,  küçük bir azınlığı da devlet eliyle zengin ettiğini ileri sürdü.

Gökçebel, UBP Hükümeti ile Hitler Hükümeti arasında benzetme yaparak, Hitler hükümetinde yer alanların en sonunda yaptıkları adaletsizliklerin kurbanı olduklarını,  “işbirlikçi” olarak nitelediği UBP Hükümeti’nin de günün sonunda yaptıklarının hesabını vereceğini  savundu.

Gökçebel, “Hesap günü yaklaşmıştır. Halkımız Alman halkının başına gelenlerin sürecinin yaşanıp tamamlanmasını ve yok edilmeyi beklemeyecek birleşecek, direnecek ve UBP Hükümetini götürecektir” iddiasında bulundu.

Son Güncelleme: 04.11.2011 15:00
Anahtar Kelimeler:
HükümetEleştiriKtoeösGökçebel
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