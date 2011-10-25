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Gökçebel: Bakanlar Kurulu'nu Kınarız

Yurt dışına yollanan öğrencilere yargısız infaz yapılmıştır... Bakanlar Kurulu’nu kınarız” dedi.

Gökçebel: Bakanlar Kurulu'nu Kınarız

Yurt dışına yollanan öğrencilere yargısız infaz yapılmıştır... Bakanlar Kurulu’nu kınarız” dedi.

25 Ekim 2011 Salı 10:18
Gökçebel: Bakanlar Kurulu'nu Kınarız
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KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel; ülkede adalet, yasa ve hukuk terazisinin kaybolduğunu savunarak, “Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim hayatı bitirilip yurt dışına yollanan öğrencilere yargısız infaz yapılmıştır... Bakanlar Kurulu’nu kınarız” dedi.

Gökçebel yazılı açıklamasında, “1974’ten sonra ülkede oluşturulan yapının demokrasiyi rafa kaldıran, mafya ilişkilerini doğuran, kriminal suçları artıran bir yapı durumuna geldiğini” iddia ederek, yaratılan rejimin, yargının, yasaların rafa kaldırıldığı, yasaların hiçe sayıldığı veya belli kesimlerin icazetine verildiği bir şekil aldığını” öne sürdü.

“KKTC’nin, Türkiye’deki birçok mücadelenin hesaplaşma alanı haline getirildiğini” iddia eden Gökçebel, bunun, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yaşanan öğrenci hareketleri ile yeni bir boyut kazandığını savundu.

“Bir okulda yapılan gösteri ve mitingleri bütün topluma yayan, linç politikası güden anlayışa dur demesi gereken mercilerin seyirci gibi davranarak, faturayı sadece bir kısım öğrenciye kestiklerini” öne süren Gökçebel, “Bakanlar Kurulu kararı ile eğitim hayatı bitirilip yurt dışına yollanan öğrencilere yargısız infaz yapılmıştır. Bir kısım öğrenci de apar topar yollanmak için aranmaktadır. Buna karşın olayları büyüterek toplumsal kaygıya dönüştürenlere seyirci kalınmıştır…” dedi.

Gökçebel, yetkilileri, “ülkede yaşanan gayri yasal duruma göz yumarak, yargısız infazı adaletsizce sadece bir kesime uygulamakla ve demokrasiyi ayaklar altına almakla” suçlayarak, şunları kaydetti:

“Kaygı verici görüntüleri engellemeyi başaramayıp, sonuçtan yararlanmayı seçen bu görüntü, hükümet edenleri de, yetkilileri de sınıfta bırakmıştır. Ülkenin kaderi olmaması gereken bir durumu daha bizlere yaşatan başta Bakanlar Kurulu ve diğer sorumluları kınarken, daha sorumlu ve adaletli davranmaya çağırırız.”

Son Güncelleme: 25.10.2011 10:18
Anahtar Kelimeler:
BakanYasaKınamaGökçebelHukuk
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