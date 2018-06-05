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Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı!

30 yaşındaki iki çocuk annesi Rus kadın, kocasına sürpriz yapmak için göğüs büyütme ameliyatı olmak istedi ancak girdiği komadan çıkamayarak 1 yılın sonunda hayatını kaybetti.

Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı!

30 yaşındaki iki çocuk annesi Rus kadın, kocasına sürpriz yapmak için göğüs büyütme ameliyatı olmak istedi ancak girdiği komadan çıkamayarak 1 yılın sonunda hayatını kaybetti.

05 Haziran 2018 Salı 23:24
Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı!

Göğüslerini Büyütüp Kocasına Sürpriz Yapmak İstedi, Ameliyat Masasından Kalkamadı

30 yaşındaki iki çocuk annesi Rus kadın, kocasına sürpriz yapmak için göğüs büyütme ameliyatı olmak istedi ancak girdiği komadan çıkamayarak 1 yılın sonunda hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi genç Rus Galina Rakushkina, daha büyük göğüslere sahip olmak istedi ama bunun bedelini hayatıyla ödedi.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ, MASADA KALDI

Rus basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki Rakushkina, kocasına sürpriz yapmak istedi ve bunun için 17 Nisan 2017'de bıçak altına yattı fakat daha güzel bir görünüme kavuşmak amacıyla yattığı operasyon masasından bir daha kalkamadı.

KALBİ DURDU

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Moskova'da bir klinikte yapılan operasyon öncesi Galina Rakushkina'ya anestezi verildi. O sırada işler yolunda gitmedi ve genç kadının kalbi durdu. Doktorlar üç dakika içinde genç kadının kalbini çalıştırmayı başardı. Ancak beynine uzun süre oksijen gitmediği için Rakushkina, komaya girdi.

1 YIL YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Tam 13 ay boyunca komada kalan Galina Rakushkina'nın ailesi ve yakınları umutlarını hiç kaybetmedi. Fakat beklenen olmadı ve Galina Rakushkina, bir yıldan daha fazla süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GİZLİCE PARA BİRİKTİRMİŞTİ

Yakınları Lipetsk'te yaşayan genç kadının operasyona hazırlanmak için gizlice para biriktirdiğini anlattı.

Galina Rakushkina'nın ölümünden sonra klinik hakkında soruşturma başlatıldı. Moskova'daki kliniklerde yapılan estetik operasyonlarda çok sayıda kişinin komplikasyonlar yüzünden hayata veda ettiği ileri sürülüyor.

Genç kadının geçen hafta ölümünün ardından Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen V Kontakte'deki sayfasında yakınları ve takipçileri tarafından çok sayıda baş sağlığı mesajı paylaşıldı.

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