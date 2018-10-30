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Göçmenler Abd’ye İlerlerken Pentagon Sınıra Binlerce Asker Gönderiyor

Washington, 30 Ekim 18 : 12 Ekim\'de Honduras\'tan başlayan ve yeni katılımlarla büyüyen göçmen kafilesinin ABD\'ye doğru ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk etme kararı aldı.

Göçmenler Abd’ye İlerlerken Pentagon Sınıra Binlerce Asker Gönderiyor

Washington, 30 Ekim 18 : 12 Ekim\'de Honduras\'tan başlayan ve yeni katılımlarla büyüyen göçmen kafilesinin ABD\'ye doğru ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk etme kararı aldı.

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Göçmenler Abd’ye İlerlerken Pentagon Sınıra Binlerce Asker Gönderiyor
Washington, 30 Ekim 18 : 12 Ekim\'de Honduras\'tan başlayan ve yeni katılımlarla büyüyen göçmen kafilesinin ABD\'ye doğru ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk etme kararı aldı.
Amerika Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Terrence O’Shaughnessy yaptığı açıklamada, “Sınır güvenliği ulusal güvenlik demektir” ifadelerini kullandı. O\'Shaughnessy, sınır güvenliği operasyonuyla hedefin Texas, Arizona ve California eyaletlerindeki tedbirleri artırmak olduğunu söyledi.
General O\'Shaughnessy, takviye güçlerin bir hafta içerisinde yeni görev yerlerine ulaşacağını, bölgeye askerlerin yanı sıra ilave silah, helikopter, uçak ve bariyer de konuşlandırılacağını ifade etti.
Sınır ve Gümrük Muhafaza Şefi Kevin McAleenan da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3500 kişinin Meksika’dan Amerika sınırına doğru ilerlediklerini söyledi.
Öte yandan yaklaşık 3 bin kişilik ikinci bir grup da Guetamala Meksika sınırına yaklaşmış durumda.
Bu gruptan bazı kişiler de Meksika polisinin engelleme çabalarına karşın aradaki nehiri geçerek Meksika’ya geçmeyi başardı.
McAleenan, Amerika sınırından geçmeye çalışan kişilerin tutuklanacağını ve sığınma başvurularının kanunlar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. McAleenan ayrıca gözaltına alınan kişilere yasalara ve insan haklarına uygun şekilde muamele edileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili Twitter’dan son derece sert bir mesaj verdi ve “Bu, ülkemizin işgali anlamına geliyor ve ordumuz sizi bekliyor” diye yazdı.
Trump bir kez daha herhangi bir kanıt ortaya koymamasına karşın, gelen kişiler arasında son derece kötü insanların ve çete üyelerinin bulunduğunu ileri sürdü. Trump ayrıca grubun içerisinde Ortadoğuluların da bulunduğunu söyledi.
Honduras’tan bir grup göçmen, bu ayın ilk haftasında Amerika’ya doğru yola çıkmışlardı. Bu kişilerin büyük çoğunluğu, ülkedeki şiddet olayları ve işsizlik dolayısıyla çocuklarıyla birlikte, Amerika’ya ulaşmaya çalışıyorlar.
(VOA/BBC/FG)

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