Gizli Tehlike.

Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, 22 Eylül’de köylerinde etkili olan dolu yağışından hasar gören onlarca asbestli (amyant) damın bilinçsizce söküldüğünü belirterek, kanser açısından çok ciddi bir tehlike altında olduklarını söyledi.

Serdarlı Belediyesi çalışanlarının kendi imkânlarıyla söktüğü asbestli damları köydeki çöplüğe gelişigüzel gömdüğünü ifade eden Ahmet Serdar, “Sağlığımız tehlikededir” dedi.

Ülkemizde konuk olarak bulunan Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Güler da KIBRIS’a yaptığı açıklamada, eskiyen ve parçalanan asbestin sağlık için büyük tehlike yarattığını vurguladı

Kerimoğlu: Maddi imkanlarımız kısıtlı

Bir süre önce Serdarlı’daki askeri bir kışlanın asbestli damının sökülmesi için Çevre Dairesi yetkilileri ile görüştüğü bilgisini veren Muhtar Ahmet Serdar, daireden alınan şartname gereği söz konusu damın usulüne uygun şekilde sökülerek Dikmen Çöplüğü’ndeki özel bir bölgeye gömüldüğünü söyledi.

Serdarlı Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu’nu belediye çalışanlarının ve köylülerin sağlığıyla oynamakla suçlayan Serdar, “Şartname neden belediye için de uygulanmadı?” diye sordu.

Serdarlı Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu ise hakkındaki iddiaları yanıtlayarak, Çevre Dairesi yetkililerinden sözlü olarak izin aldığını aktardı.

“Vatandaşlar tamire başladı, sökülen asbestli damlar bahçelere ve sokağa atıldı. İlkokulun yanında, çocukların her gün geçip gittiği yolda asbest görünce duruma bir an önce müdahale etmek istedik” diyen Kerimoğlu köy çöplüğünde asbestin gömüldüğü yerlere uyarı niteliğinde tabela dikileceğini söyledi.

Söz konusu bölgeyi bantlayacağını da ifade eden Başkan Kerimoğlu, “Serdarlı kırsal bir belediyedir. Maddi imkânlarımız sınırlıdır. Bizleri acımasızca eleştirenler bunları da göz önünde bulundursun” dedi.

Çevre Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer ise mevcut yasada asbestin sökülmesi veya gömülmesiyle ilgili herhangi bir yaptırım gücü olmadığı ifade ederek, “Belediye asbestli damları kendi imkânlarıyla söküp köy çöplüğünde gömdü. Daire olarak bizim müdahale etme yetkimiz yoktur” dedi.

Vinçli kamyonla gömüldü

Asbestli damların Dikmen Çöplüğü’ndeki özel bölgeye gömülmesi gerektiğini vurgulayan Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar yaptığı çalışma hakkında şunları söyledi:

“Yaklaşık 2- 3 ay önce köydeki askeri bir kışlanın 400 metre karelik asbestli damının sökülmesi için Çevre Dairesi ile görüştüm. Konuyla ilgilendiler, gelip söz konusu yeri incelediler. Daireden bize bir şartname verildi. O şartnamenin gereğini uyguladık. Asbestli dam önce ıslatıldı. Kırılmadan yerinden söküldü, istiflenerek naylonlara sarıldı, vinçli kamyona yükletildi ve Dikmen Çöplüğü’ne götürüldü. Gömülecek asbestin metre küpü ölçüldü ve yerin fiyatı öyle belirlendi. Burada görevli uzman bir Fransız şirket vardı. Asbestlerin gömülmesiyle onlar ilgilendi.”

Afet felakete dönüşecek

Hükümet yetkililerinin konuyla yeterince ilgilenmediğini savunan Ahmet Serdar, “Yaşadığımız afet yakında felakete dönüşecek. İçişleri Bakanlığı, Serdarlı Belediyesi ve Mağusa Kaymakamlığı ‘Görmem, duymam, konuşmam’ diyen üç maymunu oynuyor” şeklinde konuştu.

Serdarlı Belediyesi’nin çöplüğüne iki kez asbest gömdüğünü anlatan Muhtar Serdar, “Bunlar herkesten gizli yapıldı” dedi.

Ahmet Serdar şöyle devam etti:

“Köydeki asbestli damlar paramparça edilerek kamyonlara yüklendi. Toz çıkmaması için önce ıslatılmaları gerekirdi ama bununla kimse ilgilenmedi. Her işlem hatalı yapıldı. Yetkilileri arayıp durumu anlattığımda ise yasada ceza kesebileceğimizi gösteren bir madde yoktur cevabını aldım.”

Prof. Dr. Güler: Parçalanan asbest sağlık için büyük tehlike

Ülkemizde konuk olarak bulunan ve KIBRIS’a konuşan Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Güler ise eskiyen, parçalanan asbestin sağlık için büyük tehlike yarattığını vurguladı.

Asbest tozunun solunmasının akciğerde mezotelyoma adlı bir kansere neden olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Güler, “Bu tedavisi zor olan kötü bir akciğer kanseridir” dedi.

Asbestin sökülme aşamasında önemli iş sağlığı sorunları yarattığından söz eden Prof. Dr. Çağatay Güler şunları ekledi:

“Asbest usulüne uygun gömülürse sorun olmaz ama açık bir yerde bırakılması hem orda çalışan işçilerin hem de tozlarının etrafa yayılmasıyla bölge halkının sağlığını tehlikeye atar. Asbest tozları çok zararlıdır. Öyle ki gemilerin yalıtımında kullanılan asbestin sökümünde en büyük tekliklerden biri olarak asbest etkilenimi kabul edilir.”

Türkiye’de asbest nedeniyle köyler boşaltıldı

Prof. Dr. Çağatay Güler, asbestin 5 ile 15 yıllık bir sürede kansere neden olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Güler şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin belirli yerlerinde sıvada kullanılan beyaz toprak vardır. Bazı köylerde mezotelyoma kanser türünün yaygın olduğu tespit edilince sıva toprağında asbestin fazla olduğu öğrenildi. Bu köylerin yerleri değiştirildi ama tabii bu işlemler uzun yıllar sürdü.”

Dünyada kullanımı yasaklandı

Asbeste maruz kalan kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı gibi etkiler görülmeyeceğine vurgulayan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Güler şunları ekledi:

“Eskiden asbestin, yani amyantın yararlı bir madde olduğu düşünülürdü. Bu nedenle ütüde, itfaiye kıyafetlerinde, yanmaz halı gibi malzemelerin yapımında, Anadolu’da duvar sıvasında, yatlımım için gemilerde ve çatı aralarında kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü dâhil tıp kuruluşları asbestin tehlikesini geç anladı. Bu maddenin tam kanser yapan olduğu anlaşılınca dünyada kullanımı yasaklandı. Bazı maddeler kanseri başlatır, bunlara başlatıcı denir. Bazıları kanseri geliştirir, bunlara da geliştirici denir. Kanser başladığında eğer geliştirici etken yoksa kanser yıllarca gelişmez. Bazı maddeler ise kanseri hem başlatır hem geliştirir bunlara tam kanser yapan denir. Asbest tam kanser yapan bir maddedir.”

Sağlık her şeyden önemlidir

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Başkanı Vijdan Karagözlü ise köylerindeki çöplüğe gelişigüzel gömülen asbestlerin sağlık için sakıncalı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Serdarlı Belediyesi ve derneğin işbirliğiyle geçtiğimiz Nisan ayında Serdarlı Belediye binasında bir konferans düzenlediğini hatırlatan Karagözlü, “Konferansta ele alınan en önemli konulardan biri de asbestti” şeklinde konuştu.

Karagözlü, konuyla ilgili Çevre Dairesi’ne bir dilekçe yazdıkları bilgisini vererek, “Bu işin usulüne uygun yapılmasını istiyoruz. Sağlık her şeyden önemlidir” dedi.

Yasa değişiyor

Çevre Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer ülkemizde konuyla ilgili mevcut bir yasa olmadığı için Avrupa’daki normları takip ederek asbest konusunda bir taslak çıkarıldığını aktardı.

Ünlüsoyer, “Asbest ıslatılarak sökülür. İşçilerin tulum, eldiven ve maske kullanması gerekir. Sökülen asbestler naylonlara sarılarak çöplük alana gömülür. Bugüne kadar asbest sökümü hakkında bizden bilgi almak isteyenlere, Serdarlı Belediye Başkanı ve Muhtarı da dâhil, herkese bu teknik bilgileri verdik” dedi.

Serdarlı muhtarının asbest konusunda bir çalışması olduğunu doğrulayan Çevre Dairesi Müdürü Ünlüsoyer şunları da söyledi:

“Abestin gömme işlemini Dikmen Çöplüğü’ndeki Fransız bir şirket yapıyor. Bir metre küpe 90 TL alınıyor. Yeni yasamıza bununla ilgili maddeler koyduk çünkü var olan yasayla büyük sıkıntı yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde söz konusu yasanın meclisten geçerek yasallaşmasını bekliyoruz. Bundan sonra daire olarak yaptırım gücümüz olacak. Asbestler kontroller eşliğinde sökülecek ve çevre dairesinin gösterdiği yere gömülecek. ”

Hellim suları tarlaları bataklığa dönüştürdü

Öte yandan Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar, Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu’nun izin alınarak çöplük haline getirdiği hali araziye hellim suyu döküldüğünden şikâyetçi oldu.

Muhtar Serdar şunları söyledi:

“Bir süt fabrikasına ait vidanjör günde 5–6 kez gelerek buraya hellim suyu boşaltıyor. Tarlalar bataklığa dönüştü. Köyümüz böyle çirkin görüntüleri hak etmiyor.”

Serdarlı Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu ise çöplük olarak kullanılan alana hellim suyu dökülmesiyle ilgili gerekli izinleri aldığını ifade ederek, “Tarlalara set çekildi. Hellim sularının akıp gitmesi yerine buharlaşmasını sağlıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili KIBRIS’ın soruları yanıtlayan Çevre Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer, hellim suyunun doğaya zarar veren bir atık olduğunu kaydetti.

Hellim sularının inşa edilecek bir atık merkezinde muhafaza edilmesinin gündeme geldiğini aktaran Ünlüsoyer, “Araştırmalar sonunda böyle bir tesisin maliyetinin çok yüksek olduğunu tespit ettik ve çalışmaları durdurduk” şeklinde konuştu.

Güngör’e yeni tesis kurma projesi

Dere ve çöplük alanlara hellim suyunun kontrolsüz olarak dökülmesini önlemekle ilgili yeni bir projenin gündemde olduğunu aktaran Çevre Dairesi Müdürü Ünlüsoyer şunları ekledi:

“Güngör bölgesinde toplanan çöplerin yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesi için çalışmalar başlattık. Avrupa ve Türkiye’den ilgili firmalar bize müracaat etti. Üretilen elektriğin uygun bir fiyattan ülkemize satılması görüşülüyor. Söz konusu şirketler peynir altı suyu denilen bu hellim sularının tesiste yakabileceklerini söyledi. Umarız bu hayata geçer. Geçmişte, işletmelere depolar yapılması ve bunların çökertilmesi için şartlar koyuldu ama bunu takip edecek yaptırım gücü olmadı.”