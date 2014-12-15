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Gizemli Yaratık Korkuttu

Bir köpekbalığı kadar hızlı bir balina kadar da büyük! Ancak her ikisi de değil. Peki Yeni Zelanda kıyılarında görülen bu yaratık nedir?

Gizemli Yaratık Korkuttu

Bir köpekbalığı kadar hızlı bir balina kadar da büyük! Ancak her ikisi de değil. Peki Yeni Zelanda kıyılarında görülen bu yaratık nedir?

15 Aralık 2014 Pazartesi 13:30
Gizemli Yaratık Korkuttu
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Devasal büyüklükte ve çok çevik olan gizemli yaratık Google Earth’ten keşfedildi. Görüntülere bakıldığında suda oldukça belirgin bir iz bırakan yaratığın bir motor olduğu düşünülse de değildi. Çünkü motorların geride bıraktığı beyaz köpüklerden zerre kadar suyun yüzeyinde yoktu. Yeni Zelanda’nın körfez kıyılarında Oke girintisinde keşfedilen bu yaratığın ne olduğunu kimse bilmiyor. Ancak geride bıraktığı iz bir köpek balığı kadar hızlı yüzebilecek ve bir balina kadar da iri olabilecek bir yaratığa işaret ediyor. Pita Witehira isimli bir mühendis Google Earth üzerinden yaptığı araştırmalara göre yaratığın yaklaşık 12 metre uzunluğunda devasal bir büyüklükte olabileceğini iddia ediyor. Bölgede bir plaj yapacakları için çalışma yürüten Pita Witehira söz konusu görüntüleri de bu şekilde keşfetmiş. Şimdi herkes söz konusu yaratığın gerçekte ne olduğu sorusuna bir cevap arıyor. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 13:31
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
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