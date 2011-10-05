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Girne'de iş yerinde taciz.

Girne Belediyesi kentteki Ramadan Cemil Meydanı’ndaki işyerlerini mercek altına aldı.

Girne'de iş yerinde taciz.

Girne Belediyesi kentteki Ramadan Cemil Meydanı’ndaki işyerlerini mercek altına aldı.

05 Ekim 2011 Çarşamba 15:54
Girne'de iş yerinde taciz.
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Girne Belediyesi kentteki işyerlerine yönelik denetimleri çerçevesinde Ramadan Cemil Meydanı’ndaki işyerlerini mercek altına aldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre,  Belediye Meclisi tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren tüzük çerçevesinde yapılan denetimlerde işyerlerinin “hijyen koşulları, personel sağlık karneleri, işyeri

tabelaları” denetlenirken; Ramadan Cemil Meydanında gezinti amacı ile dolaşan veya oturmak için uygun yer arayan turistleri veya halkı kendi çalıştığı işyerine, “taciz ederek” yönlendiren ve fiziki bir

şekilde zorlayan çalışanlar da uyarılıyor.

Son günlerde bu tip hoş olmayan ve insanları huzursuz eden davranışların uyarılara rağmen arttığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, 1-4 Ekim tarihlerinde yoldan geçen insanları bu şekilde taciz

ettiği belirlenen Ramadan Cemil Meydanındaki cafe-barın, belediye tarafından 1 gün süreyle kapatıldığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 05.10.2011 15:54
Anahtar Kelimeler:
BelediyeGirneTaciz
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