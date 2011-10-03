GİRNE ZEYTİN FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

Uluslararası Girne Zeytin Festivali yarın başlıyor.

Girne Belediyesi’nin zeytin ve yan ürünleri ile kentin turistik tanıtımını yapma amacıyla düzenlemekte olduğu ve bu yıl 10.’sunu gerçekleştireceği ‘Uluslararası Girne Zeytin Festivali’ sosyal, kültürel ve sportif bir çok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Festival, 9 Ekim’e dek sürecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, yarın saat 18:00’de Zeytinlik köy meydanında açılış konuşmaları, tütsü yakılması ve stantların gezilmesiyle başlayacak.

Girne Belediyesi büyükler halk dansları ekibi ve Duet Academy’nin danslarının yer alacağı ve Ankara Soğuk Heykel Atölyesi’nin sanat gösterisi sunacağı festivalin ilk günü, Umut Albayrak’ın vereceği konserle sona erecek.

Hemen hemen her gün halk dansları, modern dans ve sanat gösterilerinin olacağı Festivalde, 5 Ekim Çarşamba günü Grup Arabent konseri; 6 Ekim Perşembe günü ‘The Lift’ konseri; 7 Ekim Cuma günü Mehmet Geçit’in gitar dinletisi ve Arda Gündüz konseri; 8 Ekim Cumartesi günü Girne Avcılık Atıcılık Kulübü atış turnuvası finali, Girne Belediyesi Tenis Kulübü final maçı, Looney Tunes konseri, yazar ve kitap tanıtımı, atıcılık turnuvası ödül töreni ve Latino Turco; festivalin sona ereceği 9 Ekim günü ise zeytin fidanı dikimi, çocuk etkinlikleri, zeytinyağlı yemek yarışması, Serdar Tuksal’dan Blues Quintet konseri, tenis turnuvası ödül töreni ve Grup Gripin final konseri yer alacak.