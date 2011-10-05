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GİRNE LİMANI’NDA HİNTKENEVİRİ

Girne Limanı’nda bir yolcunun üzerinde de hintkeneviri ele geçirildi.

GİRNE LİMANI’NDA HİNTKENEVİRİ

Girne Limanı’nda bir yolcunun üzerinde de hintkeneviri ele geçirildi.

05 Ekim 2011 Çarşamba 07:31
GİRNE LİMANI’NDA HİNTKENEVİRİ
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Ledra Palace kara giriş kapısında bir kişinin üzerinde eroin; Girne Limanı’nda bir yolcunun üzerinde de hintkeneviri ele geçirildi.

Polis bültenine göre, dün saat 14.00’te Ledra Palace kapısından KKTC’ye gelen 61 yaşındaki İ.B, polis tarafından durdurulunca yaklaşık 1 gram ağırlığındaki eroini ağzına atıp yuttu.

Polis zanlıyla birlikte olayla bağlantısı olduğunu tespit ettiği 43 yaşındaki E.Y’yi tutukladı.

Öte yandan Girne Turizm Limanı’nda da dün saat 15.00’te 20 yaşındaki O.A’nın üzerinde uyuşturucu bulunduğu, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle anlaşıldı. Polisin arama yapmak için zanlıya yöneldiği sırada, O.A uyuşturucu maddeyi ağzına atıp yuttu.

Polis O.A’yı tutuklayarak hakkında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 05.10.2011 07:31
Anahtar Kelimeler:
GirnePolisUyuşturucu
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