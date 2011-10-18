Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Girne Belediyesi kanalizasyon yapımıyla ilgili protokol imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek 1200 metrelik kanalizasyon yapımı 200 bin TL’ye mal olacak

Girne Belediyesi kanalizasyon yapımıyla ilgili protokol imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek 1200 metrelik kanalizasyon yapımı 200 bin TL’ye mal olacak

18 Ekim 2011 Salı 12:04
Girne Belediyesi kanalizasyon yapımıyla ilgili protokol imzaladı
banner238

Girne Belediyesi, 6 bin 700 metrelik kanalizasyon projesinin 1200 metrelik ilk bölümünün yapılacağı birinci etapla ilgili yapım protokolünün Tarmac Asfalt Betan İnşaat Şirketiyle imzalandığını bildirdi.

Belediye Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek 1200 metrelik kanalizasyon yapımı 200 bin TL’ye mal olacak.

Belediyenin kontrolünü yapacağı projenin 60 takvim gününde tamamlanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ilk etapta Şehit Aytekin Zekai Sokak, Şehit Mustafa Ali Zihni Sokak, Şehit Temel

Şimşir Sokak ile Dağyolu Sokakların kanalizasyon altyapısının tamamlanacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 18.10.2011 12:04
Anahtar Kelimeler:
BelediyeGirneKanalizasyonProtokolAntlaşma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim