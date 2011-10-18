Girne Belediyesi kanalizasyon yapımıyla ilgili protokol imzaladı

Girne Belediyesi, 6 bin 700 metrelik kanalizasyon projesinin 1200 metrelik ilk bölümünün yapılacağı birinci etapla ilgili yapım protokolünün Tarmac Asfalt Betan İnşaat Şirketiyle imzalandığını bildirdi.

Belediye Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek 1200 metrelik kanalizasyon yapımı 200 bin TL’ye mal olacak.

Belediyenin kontrolünü yapacağı projenin 60 takvim gününde tamamlanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, ilk etapta Şehit Aytekin Zekai Sokak, Şehit Mustafa Ali Zihni Sokak, Şehit Temel

Şimşir Sokak ile Dağyolu Sokakların kanalizasyon altyapısının tamamlanacağı kaydedildi.