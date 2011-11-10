Girne Ada Lions Kulübü Yöneticileri Dürüst'ü Ziyaret Etti

Girne Ada Lions Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ü ziyaret ederek, “Her okula bir piyano” projeleri hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Girne Ada Lions Kulübü Başkanı İnci Turan, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ü ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında, bu yıl içerisinde sağlığa ve eğitime

katkı amaçlı birçok etkinlikler düzenlediklerini ve yardımlar yaptıklarını ifade ederek, bu kez de eğitime katkı amaçlı bir konser düzenleyeceklerini söyledi.

Turan, konserde Expromte Trio ve Bariton Enver Karagöz; İlyas Avdullin (Keman), İrada Melikova(Piyano), Burcu Karagöz (Viyolensel) ve Evren Karagöz (Solist) gibi değerli sanatçıların da sahne alacağı

konserin gelirinin, “her okula bir piyano” projesine verileceğini belirtti.

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst de, kabulünde yaptığı konuşmada, Girne Ada Lions Kulübü’nün birçok sosyal ve kültürel alanda katkılarının olduğunu belirtti ve bu kez eğitimin

içerisindeki en önemli sanat dallarından biri olan müziğe yapacakları katkıdan dolayı teşekkür etti.

“Bu örnek ve anlamlı katkınızın eğitim alanında olması dolayısı ile özellikle sizlere teşekkür etmek istiyor, bu davranışınızın diğer sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre örnek teşkil etmesini dilerim”

diyen Bakan Dürüst, sanata olan katkının bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Bakan Dürüst, “her okula bir piyano” projesinin hem eğitime hem gençlere hem de sanata olan katkısından dolayı takdir edilmesi gereken bir davranış olduğunu dile getirerek, Bakanlık olarak her türlü

desteğe hazır olduklarının altını çizdi.