Girne 23 Nisan İlkokulu’nda Grev.

Öğretmenler Sendikası KTÖS, okullardaki öğretmen eksikliklerinin devam ettiği gerekçesiyle eylem başlatıyor. Bu çerçevede ilk eylem yarın Girne 23 Nisan İlkokulu’nda 08.00-10.00 saatleri arasında

uyarı grevi ile başlayacak.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “artan öğrenci sayısı, plansızlık ve eğitimin partizanlık yapma aracı olarak görülmesinin okulların öğretmensiz açılmasına yol açtığını” savundu.

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ün bu gerçekleri bilmesine rağmen okulları gezip pembe tablolar çizdiğini savunan Elcil, bakanın “eğitimde yaşanan sıkıntılar, çağdaş gelişmenin bir

sonucudur” açıklamasını eleştirdi.

Elcil, 23 Nisan, Cihangir-Düzova, Alasya, Dörtyol, Karaoğlanoğlu, Dikmen, Polatpaşa, Kurtuluş ve Çamlıbel ilkokullarında öğretmen eksikliklerinin devam ettiğini kaydetti.