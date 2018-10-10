banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94441
ALTIN
232.653
DOLAR
6.0372
STERLİN
7.9971
EURO
6.9662
Denizde tabanca bulundu
DENİZDE TABANCA BULUNDU
Tüp Gaza Zam
TÜP GAZA ZAM
Gece kulübünde vahşet
GECE KULÜBÜNDE VAHŞET
Çalıntı botla suçlu kaçıracaktı
ÇALINTI BOTLA SUÇLU KAÇIRACAKTI
banner282
Flaş Haber
Denizde tabanca bulundu
Kapat

Girit'te Üçlü Zirve

Girit'te Üçlü Zirve

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:08
Girit'te Üçlü Zirve

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS: "(MISIR İLE AKDENİZ'DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE SINIRLARINA İLİŞKİN) EN KISA SÜRE İÇİNDE TEKNİK ZORLUKLARI AŞMA YOLLARINI BULMAK KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK"

MISIR CUMHURBAŞKANI ABDULFETTAH ES-SİSİ: "LİBYA'DA DIŞ MÜDAHALELERE KARŞIYIZ. MEVCUT YÖNETİM İLE ULUSLARARASI KARARLAR ÇERÇEVESİNDE DİYALOĞUN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. 

Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler Girit Adası'nda 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. 

Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Çipras, enerji meselesinin toplantının en önemli gündemi olduğuna işaret etti, Girit'in bir enerji kavşağı haline geleceğini belirtti. 

Yunanistan Başbakanı, Mısır'ın Filistin ve Libya sorunlarında olduğu gibi Akdeniz ve Orta Doğu'daki dengenin sağlanması için önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, terörle mücadele ve göçmen akınlarının durdurulmasının Mısır olmadan gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. 

Mısır ile ülkesi arasında Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırının belirlenmesi konusunun Sisi ile ikili toplantıda ele alındığını anlatan Çipras, "En kısa süre içinde teknik zorlukları aşma yollarını bulmak konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Çipras, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşmelerin başlamasını desteklediklerini, sonuçsuz kalan Crans-Montana'daki toplantıya kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini kaydetti. 

Sisi ise üç ülkenin arasındaki iş birliğinin, din adına yayılmaya çalışan aşırıcılık ve terör unsurlarına karşı bir kale teşkil ettiğini ifade etti. 

Libya'nın bir terör yuvası haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Sisi, "Libya'da dış müdahalelere karşıyız. Mevcut yönetim ile uluslararası kararlar çerçevesinde diyaloğun devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Mısır ve Yunanistan arasındaki Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge meselesinin bu yıl sonuna kadar sonuca erdirilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Türkiye, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında münhasır ekonomik bölgelerinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın reddi için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmuştu.

Öte yandan, Yunanistan'ın Akdeniz'de kıta sahanlığını Kaş açıklarındaki Yunan adası Meis ile genişleterek tek taraflı belirleme girişimine Türkiye tepki göstermişti.

 

Son Güncelleme: 10.10.2018 21:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyolojik Olarak Parçalanabilen Kablosuz İmplant Geliştirildi
Biyolojik Olarak Parçalanabilen Kablosuz İmplant Geliştirildi
İngiltere'de “İntiharları Önleme Bakanı“ Atandı
İngiltere'de “İntiharları Önleme Bakanı“ Atandı
Hindistan'da 29 Yeni Zika Virüsü Vakası
Hindistan'da 29 Yeni Zika Virüsü Vakası
Deutsche Telekom, 5g Operasyonlarını 2020'de Başlatacak
Deutsche Telekom, 5g Operasyonlarını 2020'de Başlatacak
Yunanistan'dan ABD'ye Askeri Güç Daveti
Yunanistan'dan ABD'ye Askeri Güç Daveti
Google'dan Rekor Cezaya İtiraz
Google'dan Rekor Cezaya İtiraz
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Bangladeş'te 19 Kişiye İdam Cezası
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
İspanya'da Sel.. 5 Ölü
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi
Endonezya'daki Deprem Ve Tsunamide Ölü Sayısı 2 Bin 45'e Yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim