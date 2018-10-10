Girit'te Üçlü Zirve

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS: "(MISIR İLE AKDENİZ'DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE SINIRLARINA İLİŞKİN) EN KISA SÜRE İÇİNDE TEKNİK ZORLUKLARI AŞMA YOLLARINI BULMAK KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDIK"



MISIR CUMHURBAŞKANI ABDULFETTAH ES-SİSİ: "LİBYA'DA DIŞ MÜDAHALELERE KARŞIYIZ. MEVCUT YÖNETİM İLE ULUSLARARASI KARARLAR ÇERÇEVESİNDE DİYALOĞUN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.



Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler Girit Adası'nda 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.



Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Çipras, enerji meselesinin toplantının en önemli gündemi olduğuna işaret etti, Girit'in bir enerji kavşağı haline geleceğini belirtti.



Yunanistan Başbakanı, Mısır'ın Filistin ve Libya sorunlarında olduğu gibi Akdeniz ve Orta Doğu'daki dengenin sağlanması için önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, terörle mücadele ve göçmen akınlarının durdurulmasının Mısır olmadan gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.



Mısır ile ülkesi arasında Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırının belirlenmesi konusunun Sisi ile ikili toplantıda ele alındığını anlatan Çipras, "En kısa süre içinde teknik zorlukları aşma yollarını bulmak konusunda anlaşmaya vardık." dedi.



Çipras, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşmelerin başlamasını desteklediklerini, sonuçsuz kalan Crans-Montana'daki toplantıya kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini kaydetti.



Sisi ise üç ülkenin arasındaki iş birliğinin, din adına yayılmaya çalışan aşırıcılık ve terör unsurlarına karşı bir kale teşkil ettiğini ifade etti.



Libya'nın bir terör yuvası haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Sisi, "Libya'da dış müdahalelere karşıyız. Mevcut yönetim ile uluslararası kararlar çerçevesinde diyaloğun devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu arada, Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Mısır ve Yunanistan arasındaki Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge meselesinin bu yıl sonuna kadar sonuca erdirilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.



Türkiye, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında münhasır ekonomik bölgelerinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın reddi için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmuştu.



Öte yandan, Yunanistan'ın Akdeniz'de kıta sahanlığını Kaş açıklarındaki Yunan adası Meis ile genişleterek tek taraflı belirleme girişimine Türkiye tepki göstermişti.



