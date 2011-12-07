Girit Adasında Sparta sapığı

Yunanistan’da sapık basketbol koçu şoku yaşanıyor.

Girit adasının Rethimno şehrinde, evli ve iki çocuk babası antrenör Nikos Sarigakis, erkek çocukları, “Spartalılar gibi olmalısınız. Başarmak için en zor şartlara katlanmalısınız” diyerek kandırıp tecavüz etmekle suçlanıyor.

Öğrencilerine mezarlık, terk edilmiş kilise ve mağaralarda tecavüz ettiği ileri sürülen Sarigakis’in, çocukları birbirleriyle cinsel ilişkiye zorladığı da ileri sürülüyor. Sarigakis’in evinde kendisinin de göründüğü porno bir film de bulundu.

Polisin geçen hafta yaptığı baskında 13 yaşında iki erkek çocukla yatakta uygunsuz halde yakalanan Sarigakis, “Onların iyiliği için yapıyordum” dedi. 13 çocuğun ihbarda bulunduğunu, kurbanların 80’den fazla olduğu sanılıyor.

Çocukların “O bizim için tanrıdır” demeleri de polisi hayrete düşürdü.