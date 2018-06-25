Gine’de küçük uçak düştü: 5 ölü

Gine Cumhuriyeti'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığı, kazaya dair inceleme başlatılacağını açıkladı.
Gine Cumhuriyeti'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gine Cumhuriyeti'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.
Savunma Bakanlığı, kazaya dair inceleme başlatılacağını açıkladı.