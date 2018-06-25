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Girne Dağ yolunda kaza
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Gine’de küçük uçak düştü: 5 ölü

Gine Cumhuriyeti'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gine’de küçük uçak düştü: 5 ölü

Gine Cumhuriyeti'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 06:25
Gine’de küçük uçak düştü: 5 ölü

Gine Cumhuriyeti'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Koaci internet sitesinin haberine göre, bir maden şirketi tarafından kiralanan küçük uçak Sougueta kentinde düştü.

Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı, kazaya dair inceleme başlatılacağını açıkladı.
 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 10:16
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