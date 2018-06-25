Gine’de Küçük Uçak Düştü: 5 Ölü

Dakar, 25 Haziran 18 : Gine Cumhuriyeti\'nin merkezindeki Sougueta kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Koaci internet sitesinin haberine göre, bir maden şirketi tarafından kiralanan küçük uçak Sougueta kentinde düştü.
Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.
(AA/AK/HA)
Koaci internet sitesinin haberine göre, bir maden şirketi tarafından kiralanan küçük uçak Sougueta kentinde düştü.
Kazada uçaktaki 3’ü yabancı 4 kişi hayatını kaybetti.
(AA/AK/HA)