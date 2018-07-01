Gezgin melek Alessandra Ambrosio!

Memleketi Brezilya ile yaşadığı yer olan Los Angeles arasında mekik dokuyan Alessandra Ambrosio, 2018 Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’ya uçtu.

Memleketi Brezilya ile yaşadığı yer olan Los Angeles arasında mekik dokuyan Alessandra Ambrosio, 2018 Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya’ya uçtu. Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden ve şehri karış karış gezen Alessandra Ambrosio, aynı zamanda maçları da kaçırmıyor. Victoria’s Secret meleği, renkli karelerini ise sık sık takipçileriyle paylaşıyor.