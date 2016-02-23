Gerovasili: "AB Ülkelerinin Sınırlarını Kapatması, Siyasi Ve Hukuki Açıdan Kabul Edilemez"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Olga Gerovasili, Avrupa ülkelerinin Yunanistan’dan gelen mültecilere sınırlarını kapatmasının siyasi ve hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gerovasili, düzenlediği basın toplantısında, bazı AB ülkelerinin açıklamaları üzerine Makedonya’nın mülteci geçişine sınırları kapatma kararına değinerek, "AB üyesi ülkelerin, mülteci meselesi gibi önemli bir konuda AB kurumlarının oy birliği ile almış olduğu kararlarıyla çelişkiye düşmesi siyasi ve hukuki açıdan kabul edilemez bir uygulama" dedi.

Yunan hükümetinin, bu konuda gerekli gördüğü önlemleri aldığını ve AB Dönem Başkanı Hollanda ile temas halinde olduğunu ifade eden Gerovasili, Atina’nın son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir durum ile başa çıkmaya hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Avusturya’nın inisiyatifiyle yarın Viyana’da sığınmacılar konusunda düzenlenecek Avusturya ve Batı Balkan Ülkeleri Dışişleri ve İçişleri Bakanları Toplantısı'na Yunanistan’ın davet edilmemesi Atina’da tepkiyle karşılandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın toplantıya davet edilmemesinin dostça olmayan bir hareket olduğunu belirterek, Avusturya’nın bu inisiyatifini “AB Sözleşmesi'ni ve mültecilerle ilgili uluslararası hukuku ihlal eden yasal çerçeve dışı bir inisiyatif” olarak değerlendirdi.

Kocias açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Viyana’da yarınki Avusturya ve Balkan Ülkeleri İçişleri ve Dışişleri Bakanları Toplantısı AB Sözleşmesi'ni ve mültecilerle ilgili uluslararası hukuku ihlal eden yasal çerçeve dışı bir inisiyatiftir.

Ülkemizin bu toplantıya davet edilmemesi dostça olmayan bir hareket olarak kabul edilmektedir. Keza birilerinin, gıyabımızda bizi doğrudan ilgilendiren kararları uygulamaya koymayı arzu ettiği intibaını yaratmaktadır.”

Öte yandan, Yunanistan'ın bu konudaki tepkisinin, Kocias’ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığına çağrılan Avusturya’nın Atina Büyükelçisi Andrea Ikic-Böhm’e iletildiği bildirildi. Bu konuda ayrıca, Yunanistan’ın Viyana Büyükelçisinin de Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Makedonya’nın sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan-Makedonya sınırındaki Eidomeni bölgesinde toplanan sığınmacıların otobüslerle Atina’ya taşınma işleminin başlatıldığı bildirildi. Yunan medyasına yansıyan haberlerde, bölgedeki tren yollarını işgal eden bazı grupların bölgeden ayrılmayı kabul etmemesi nedeniyle tren seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.

Sırbistan'ın Afgan uyrukluların sınırdan geçişlerine izin vermeyeceğini açıklaması üzerine Makedonya’nın sınırlarını kapatmasıyla çok sayıda göçmen Yunanistan'da mahsur kaldı. Diğer Avrupa ülkelerini ulaşmak isteyen ancak Yunanistan’dan çıkışlarına izin verilmeyenlerin bir bölümü Yunanistan-Makedonya sınırında bekleyişlerini sürdürürken, başkentte kalmayı tercih eden binlerce kişi ise Viktorya Meydanı'nda kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.