Geri sayım başladı!

Kanlı Ay Tutulması için saatler kaldı: İşte Kanlı Ay Tutulması’nın merak edilenleri…

Bütün dünya yüzyılın en uzun kanlı ay tutulmasına kilitlendi! Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Tutulma TSİ ile 20.15’te başlamasına karşın 21.24’e kadar Ay’ın ışığında belirgin değişim olmayacak. Saat 22.30’da ise Ay’ın tamamen yerin gölgesi içine gireceğini ve kızılımsı renge bürünecek.

Kanlı Ay Tutulması günün gündeminin ilk sıralarından kendine yer buldu. Kanlı Ay Tutulması birçok açıdan merakla araştırılırken farklı şekillerde haberlere konu oluyor. Bazı kesimler tarafından çeşitli afetlere dair haberci olarak görülen Kanlı Ay Tutulması diğer açıdan burçlara olan etkisiyle de dikkat çekiyor. Peki başlamasına kısa süre kalan Kanlı Ay Tutulması Türkiye saat kaçta başlayacak?

GÜNDEM KANLI AY TUTULMASI

Türkiye’nin de çıplak gözle rahatla izleyebileceği Kanlı Ay Tutulması’nın gerçekleşmesi için saatler kaldı. Dünya bugün gökyüzüne kilitlenecek ve Kanlı Ay Tutulması’nı gözlemleyecek. Uzun tutulma süresiyle dikkat çekecek olan Kanlı Ay Tutulması Türkiye saati ile 20.10'da başlayacak Kanlı Ay tutulması, tüm şiddetiyle saat 22.30'a kadar devam edecek. Kanlı Ay Tutulmasına felaket habercisi olarak da bakan var, astrolojik olarak önemine dikkat çeken de…

GÖZLEMEVLERİNDE ÖZEL OLARAK İZLENEBİLECEK

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde, Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve Amatör Astronomlar Kulübü'nün desteğiyle 2017 yılının başından beri halka açık olarak her ay düzenlenen “Gözlem Geceleri” kapsamında 27 Temmuz Cuma akşamı, 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen Ay tutulmasının izlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere verildi: “Ay tutulması, Türkiye'den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisinin gözlenebileceği tarih olan 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Tam Ay tutulması ile uydumuz mükemmel bakır kızılı renginde olacak. Ayrıca 27 Temmuz'da Dünya ile Mars da birbirine en yakın konumda olacak. Bu da Mars'ın gökyüzünde oldukça parlak görünmesini sağlayacak. Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacak. Ay ve Mars doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecek.”

Etkinlikte “Ay ve Ay Tutulmaları” ve “Astronomideki Güncel Gelişmeler” başlıklı konuşmaların sunulacağı, planetaryum gösterimleri yapılacağı, tarihi kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu'nun ziyaret edilebileceği belirtilen açıklamada, çocuklara yönelik “Ay ve Tutulmalar” temalı atölye çalışmalarının da yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, gözlemin, havanın yeterince kararmasıyla başlayacağı kaydedilerek, “Tutulma sırasında Ay, 22.30 ile 00.13 saatleri arasında Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu süre boyunca ışığı azalacak ve tutulma ortasında ise kızılımsı bir görünüm sunacak. İstanbul'da havanın açık olması durumunda, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek.”

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde de izlenebilecek. Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nin tutulmaya ilişkin etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Etkinliğin saat 20.45'te başlayacağı bilgisini veren Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

“Etkinlik ücreti tam 5 lira, öğrenci ise 2,50 liradır. Etkinliğimizde havanın açık olması durumunda teleskoplarla Ay, Jüpiter, Satürn gözlenecek ve Ay'ın görüntüsü canlı yayın olarak bir perdeye yansıtılacaktır. Gece yarısına kadar sürdürmeyi planladığımız etkinlik kapsamında Ay tutulmalarına ilişkin ayrıntılı bir sunum da gerçekleştirilecektir. Rasathanemizde her ay en az bir etkinlik düzenlemeye gayret etmekteyiz.

İlgilenenler ve bu etkinliğe katılım şansı olamayacak olanlar için bir sonraki ‘Meteor Yağmurları' adlı etkinliğimiz 12 Ağustos gecesi gerçekleşecektir.”

Kılıçoğlu, ayrıca rasathaneyi ziyaret etmek isteyenlerin, etkinlik takvimi ve adresine “rasathane.ankara.edu.tr”den ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

AY’IN TUTULMA SAATLERİ:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

FELAKET HABERCİSİ OLARAK DA GÖREN VAR…

Hollandalı araştırmacıdan korkutan iddia! Bugün Kanlı Ay Tutulması meydana gelecek. Mars da Ay ile aynı hizada olacak Bu doğa olayının 6 ile 8 büyüklüğünde depremleri tetikleyebileceği öne sürüldü.

Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya’daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil’de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

27 Temmuz’da Kova burcunun 4. derecesinde bir Tam Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 103 dakika sürecek ve en uzun tutulma olacağından dolayı büyük önem taşımaktadır. Tutulmanın başrolünde Mars olduğundan dolayı Marsyen bir tutulma ile karşı karşıyayız.