Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu

Bilim adamları, yaygın bir şekilde kirliliğe neden olan plastikleri yiyen doğal bir enzim geliştirdi.



BBC'nin haberine göre, üzerinde değişiklik yapılan enzim, plastik şişelerde kullanılan ve doğada çözünmesi yüzlerce yıl alan Polietilen tereftalatı (PET) birkaç günde parçalamaya başlıyor.



Portsmouth Üniversitesinin araştırması çerçevesinde enzimin önce yapısını ayrıntılı incelemek amacıyla yüksek netlikte üç boyutlu modelinin yaratıldığı, daha sonra yüzeyine birkaç artık eklenerek veriminin artırıldığı belirtildi.



PET'i birkaç gün içinde parçalamaya başlayan enzimin, yine doğada yavaş çözünen ve PET'in gelecekteki alternatifi olarak görülen Polietilen furanoate (PEF) üzerinde denendiği kaydedildi.



Enzimin, plastiklerin daha etkili geri kullanımına izin vererek geri dönüşüm sürecinde devrim yaratabileceğine işaret edildi.



Japonya'nın liman kenti Sakai'de geri dönüşüm merkezindeki tortularda keşfedilen enzim, PET'i yiyen bir bakteri tarafından üretiliyor.



"Ideonella sakaiensis" bakterisinin ana enerji kaynağının plastik olduğu ifade ediliyor.



