Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109096
ALTIN
177.227
DOLAR
4.1042
STERLİN
5.8838
EURO
5.0795
Meclis Genel Kurulu Toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Gözler Yargıda
GÖZLER YARGIDA
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
“160 BİREYE HER GÜN 1...
Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”
“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ  GİBİ OLAMAZ”
banner256
Flaş Haber
Gözler Yargıda
Kapat

Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu

Bilim adamları, yaygın bir şekilde kirliliğe neden olan plastikleri yiyen doğal bir enzim geliştirdi.

Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu

Bilim adamları, yaygın bir şekilde kirliliğe neden olan plastikleri yiyen doğal bir enzim geliştirdi.

17 Nisan 2018 Salı 09:16
Geri Dönüşümde Plastik Yiyen Enzim Umudu
banner238

Bilim adamları, yaygın bir şekilde kirliliğe neden olan plastikleri yiyen doğal bir enzim geliştirdi.

BBC'nin haberine göre, üzerinde değişiklik yapılan enzim, plastik şişelerde kullanılan ve doğada çözünmesi yüzlerce yıl alan Polietilen tereftalatı (PET) birkaç günde parçalamaya başlıyor.

Portsmouth Üniversitesinin araştırması çerçevesinde enzimin önce yapısını ayrıntılı incelemek amacıyla yüksek netlikte üç boyutlu modelinin yaratıldığı, daha sonra yüzeyine birkaç artık eklenerek veriminin artırıldığı belirtildi.

PET'i birkaç gün içinde parçalamaya başlayan enzimin, yine doğada yavaş çözünen ve PET'in gelecekteki alternatifi olarak görülen Polietilen furanoate (PEF) üzerinde denendiği kaydedildi.

Enzimin, plastiklerin daha etkili geri kullanımına izin vererek geri dönüşüm sürecinde devrim yaratabileceğine işaret edildi.

Japonya'nın liman kenti Sakai'de geri dönüşüm merkezindeki tortularda keşfedilen enzim, PET'i yiyen bir bakteri tarafından üretiliyor.

"Ideonella sakaiensis" bakterisinin ana enerji kaynağının plastik olduğu ifade ediliyor.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Sığınmacılar Açlık Grevinde
Japonya'da Sığınmacılar Açlık Grevinde
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
Esed Rejimi, Humus'taki Kuşatma Alanlarına Saldırıyor
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
Etiyopyalılar Çiğ Et Yeme Alışkanlığından Vazgeçemiyor
Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi
Myanmar Ordusu BM'nin ''Utanç Listesine'' Girdi
G7 Liderleri Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı
G7 Liderleri Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı
İngiltere'de Suriye Operasyonu Protestosu
İngiltere'de Suriye Operasyonu Protestosu
BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama
BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Ünlü aktör hayatını kaybetti
Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü
Kendisi ile ilişkiye girmeyi reddeden eşini tekmelerle öldürdü
700 bin dolara açık artırmaya çıkıyor
700 bin dolara açık artırmaya çıkıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim