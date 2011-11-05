Gerekli Tedbirler Alındı

Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Türk halkının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı; Kurban Bayram’ı süresince yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hükümetin tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Başbakan İrsen Küçük, Başbakanlık personeli ile bayramlaştı. Küçük, basın aracılığıyla da halkın bayramını da kutladı.

Kurban Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Küçük, bayramların anlamının kırgınlıkların ortadan kaldırılması ve halkın birbirine olan sevgi ve saygısının daha da etkin bir şekilde gösterilebilmesi olduğunu vurguladı.

Küçük, bayramın en iyi şekilde kutlanması ve halkın herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaması için hükümetin gereken tedbirleri aldığını da belirtti.

Başbakan, bayramın kazasız geçmesi dileğinde bulunarak insanların birbirine saygılı davranmasını istedi.