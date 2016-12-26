George Michael Hayatını Kaybetti

1980’li yıllarda “Wham” grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece “şüpheli bir duruma rastlanmadığı” bilgisine yer verildi.