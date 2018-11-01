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General Motors 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

ŞİRKET KEMER SIKMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KUZEY AMERİKA\'DAKİ 18 BİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANINA TAZMİNAT KARŞILIĞINDA İŞTEN ÇIKARMAYI ÖNERDİ

General Motors 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

ŞİRKET KEMER SIKMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KUZEY AMERİKA\'DAKİ 18 BİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANINA TAZMİNAT KARŞILIĞINDA İŞTEN ÇIKARMAYI ÖNERDİ

01 Kasım 2018 Perşembe 07:47
General Motors 18 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

ŞİRKET KEMER SIKMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KUZEY AMERİKA\'DAKİ 18 BİN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANINA TAZMİNAT KARŞILIĞINDA İŞTEN ÇIKARMAYI ÖNERDİ

Detroit, 1 Kasım 18 : ABD\'li otomotiv devi General Motors\'un (GM) üretim maliyetlerinin azaltmak üzere Kuzey Amerika ülkelerindeki 18 bin beyaz yakalı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma teklif ettiği bildirildi.

GM\'den yapılan açıklamada şirketin, ABD, Kanada ve Meksika\'da satış, pazarlama ve idari birimlerinde görev yapan 18 bin maaşlı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerdiği belirtildi.

Önerinin, şirkette 12 yıl ve daha fazla süredir görev yapan çalışanlara yapıldığı açıklandı.

Şirket tazminat koşullarının detaylarına dair bilgi vermedi.

İşten çıkarma adımı şirketin 2018\'in 3. çeyreğinde 2,5 milyar dolar kâr açıklamasının ardından geldi. Açıklamada şirketin iyi bir performans gösterdiği bir dönemde aldığı işten çıkarma kararında, ekonominin iyiye gittiği dönemde maliyet düşürmenin daha akılcı olacağına dair değerlendirmenin etkili olduğu kaydedildi.  

Sektör uzmanları otomotiv endüstrisinin, ABD ve Çin\'deki yavaşlayan satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle artan üretim maliyetleri nedeniyle yakın dönemde sıkıntılarla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.

GM\'nin ABD, Kanada ve Meksika\'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı bulunuyor.

(AA/RU/HA)


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