Genelkurmay'a Heron Sabotajı

Hakkârililer’e kan kusturan Kavaklı kampına yönelik operasyonla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. ‘Esrarengiz bir kepçe’nin Heron görüntülerini aktaran fiber optik kabloları kestiği belirlendi. Genelkurmay derhal B planını devreye soktu. Kendi kurduğu sistemle görüntü almayı başardı. Terör örgütü PKK’nın Kavaklı kampının yerle bir edildiği operasyonla ilgili çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı.



Hakkârililer’e kan kusturan kampa yönelik baskın sırasında Heronlar ile karargâh arasındaki bağlantıyı ‘esrarengiz’ kepçelerin kestiği tespit edildi. Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma timlerinin ortak operasyonunda kamp 15 gün boyunca havadan ve karadan ablukaya alınmıştı. Ardından da kullanılamaz hale getirilmişti.



‘KAMPI DAĞITIN’ EMRİ

Bugün gazetesinin haberine göre, bir ay önce kuvvet komutanlarıyla bölgeye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, istihbarat bilgileri doğrultusunda Kavaklı kampına operasyon talimatı verdi. Hakkâri’de görev yapan bir tuğgeneralin “Efendim çok kayıp veririz” sözüne ve bazı komutanların itirazına rağmenOrg. Özel, “Kavaklı kampı dağıtılacak” emrini tekrarladı.Özel’in kararlığı üzerine düğmeye basıldı.



155’E İHBAR

Hakkâri’deki dağlar arasında 25 kilometrelik bir alandan, irili ufaklı onlarca mağaradan oluşan Kavaklı kampı önce top atışlarıyla vuruldu. Ardından bölgeye gidenHeronlar’ın tespit ettiği noktalara F-16’lar bomba yağdırdı.Heronlar’ın çektiği görüntüler Telekom altyapısı aracılığıyla askeri birimlere anında iletildi.Operasyonun ikinci günü akşamı,Hakkâri, Şemdinli ve Yüksekova sokaklarında esrarengiz kepçeler görüldü.Hakkâri TelekomMüdürlüğü yetkilileri 155 Polis İmdat’ı arayarak kendi binalarına yakın noktalarda kepçelerle kazı yapıldığı ihbarında bulundu.



PKK’LILAR BİLİYORDU

Sabah saatlerinde ise Telekom ekipleri, yapılan kazılarda fiberoptik kabloların esrarengiz kepçelerin yaptığı kazılarda hasar gördüğünü Emni- yet’e bildirdi. Yapılan incelemede Heronların Kavaklı’dan aldığı görüntülerinin Telekom alt yapısı kullanarak ilgili birimlere aktardığına dikkat çekildi.



Genelkurmay, bu sabotaja hazırlıklı olduğu için Telekom’un alt yapısının kesilmesinden sonra kendi kurduğu başka bir sistemle dizüstü bilgisayarlardan görüntü aktarmaya devametti. Aktarılan görüntüler sayesinde Kavaklı kampının en stratejik noktaları uçaklarla vuruldu ve terör örgütüne çok sayıda kayıp verdirildi. Hakkâri’deki vatandaşlara psikolojik ve silahlı baskı yapan PKK’nın, bu kampın dağılmasından sonra etkisinin sürdüğünü göstermek için Çukurca’daki hain saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olaydan 3 gün öncesinde yansıyan istihbarat raporlarına göre, örgütün Kavaklı intikamı için harekete geçtiği ve ses getirecek eylemlerde bulunacağı biliniyordu.



HAKKARİLİLERİ İSYAN ETTİRMİŞTİ

Terör örgütü PKK’nın, Hakkâri’deki eylemleri yıllardan beri 25 kilometrelik alanda kurulu olan Kavaklı kampından yönettiği biliniyordu. Kavaklı kampı Hakkârimerkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Terör örgütü, 3 yıldır kendisine sözde vergi adı altında haraç vermeyen, örgüte destek vermeyen aileleri bu kampa kaldırarak sözde mahkeme adı altında yargılama yaptığı biliniyor.



Tüm istihbaratlara rağmen, kampa 3 yıldır operasyon yapılmadığı için örgüt, Hakkâri üzerinde bir güç oluşturdu. Terör örgütü, vatandaşlara “Devlet bizimle savaşamıyor. Devlet sizi terk etti” şeklinde propaganda yapmaya başladı. Örgütün baskısından canı yanan, yüklü haraçlara bağlanan Hakkârililer’in şikayetleri sonuçsuz kaldı. Ekim ayı başında gerçekleşen operasyon en çok bölge halkını sevindirdi. Burada çok sayıda silah,mühimmat, doküman ve tonlarca gıda ele geçirilmişti.