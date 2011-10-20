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Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama

Açıklamada İnsansız Hava araçlarının hava koşulları nedeniyle havalanamadığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama

Açıklamada İnsansız Hava araçlarının hava koşulları nedeniyle havalanamadığı belirtildi.

20 Ekim 2011 Perşembe 16:11
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama
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Çukurca'da yüreğimizi yakan saldırıdan sonra Genelkurmay Başkanlığı bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada İnsansız Hava araçlarının hava koşulları nedeniyle havalanamadığı belirtildi. Açıklamanın 12. maddesinde beklenen kara harekatının beş ayrı bölgesinde başlatıldığı duyuruldu. Açıklamanın tamamı şöyle:

1. 19 Ekim 2011 saat 01.00 civarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından, Çukurca İlçe J.K.lığı ile Çukurca yakın emniyet unsurunun konuşlandığı Asayiş Tepesi, Polis ve Jandarma lojmanları, Kavuşak, Barakambi Tepe, Keklikkayası Tepe, Baski Tepe, Han Tepe ve Gazi Tepe üs bölgeleri olmak üzere sekiz ayrı bölgeye eş zamanlı olarak silahlı saldırıda bulunulmuştur.

2. Saldırı haberinin öğrenilmesi üzerine Hakkâri’deki Kobra helikopterleri, ambulans helikopterleri ve uçarbirlik harekâtı için Skorsky genel maksat helikopterleri hazır edilmiştir. Ayrıca bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edilmesi emredilmiş, ancak İHA kötü hava şartları nedeniyle Batman’dan havalanamamıştır. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte, İnsansız Hava Aracı saat 15.26 dan itibaren Çukurca bölgesinden görüntü aktarmaya başlayabilmiştir.

3. Saat 01.48 de bir Kobra kolu (2 Kobra helikopteri) ve iki Skorsky helikopteri, bir Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timi ve bir Polis Özel Harekât (PÖH) Timi ile birlikte olay bölgesine intikale başlamış, intikali müteakip bölgedeki terörist hedefleri ateş altına almıştır. Bu kobra helikopterleri yakıt ve mühimmat ikmali için bölgeden ayrılırken saat 03.07 de Şırnak’ta bulunan diğer bir Kobra kolu ve bir Skorsky helikopteri bölgeye intikal ettirilmiş, saat 04.55’e kadar bölgedeki terörist hedeflerinin ateş altına alınmasına devam edilmiştir.

4. Saldırıya uğrayan sekiz bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarına derhal ateşle karşılık verilmiş, ayrıca saat 03.28’den itibaren olay bölgesinde sürekli olarak havada F-16 ve F-4 savaş uçakları hazır bulundurularak gün boyunca teröristlerin bulunduğu değerlendirilen hedeflere taarruzi hava harekâtı icra edilmiştir.

5. Çatışmalar esnasında şehit olan toplam 24 personel ile 18 yaralının Hakkari ve Şırnak Asker Hastanelerine tahliyesine saat 02.10’dan itibaren, çatışmaların ve hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde, ambulans ve diğer helikopterler ile başlanmış, tahliyeler saat 11.30’da tamamlanmıştır.

6. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı olduğu halde olayın meydana geldiği gün bölgeye intikal etmişlerdir.

7. 19 Ekim 2011 saat 12.50 den itibaren çatışma bölgelerini takviye etmek maksadıyla dört Komd Tb, teröristlerin muhtemel kaçış bölgelerine helikopterlerle indirilerek bölgede temas araması faaliyetine başlanmıştır.

8. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde Keklikkayası T. üs bölgesinde iki, Asayiş T.de bir olmak üzere toplam üç terörist, bir Kaleşnikof P.Tüfeği, 18 adet patlamamış RPG-7 roketatar mühimmatı,15 adet el bombası, 12 adet dolu şarjör, sekiz adet el telsizi, üç adet hücum yeleği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Örgüte ait telsiz konuşmalarından terörist zayiatının (ölü ve yaralı) daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

9. Gelişmeler üzerine yurt içi ve yurt dışında tespit edilen hedefler hava ve kara ateş destek vasıtaları ile gün boyu ateş altına alınmıştır. Faaliyet halen devam etmektedir.

10. 19 Ekim 2011 saat 17.00’de Şırnak Asker Hastanesinde bulunan yaralılardan dördü ambulans uçak ile GATA’ya sevk edilmiş, diğer yaralı 14 personelin tedavisine Şırnak ve Hakkâri Asker Hastanelerinde devam edilmektedir. Komutanlar yaralıları hastanede ziyaret etmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlanmıştır.

11. 24 kahraman şehidimizin cenazesi 20 Ekim 2011 tarihinde Van’dan memleketlerine sevk edilmiştir.

12. Meydana gelen bu olaylar üzerine hain eylemi gerçekleştiren terör örgütü üyelerini bularak etkisiz hale getirmek maksadıyla yurt içinde ve sınır ötesinde (Irak kuzeyinde) toplam beş ayrı bölgede komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Özel Kuvvetlerden oluşan toplam 22 tabur ile geniş kapsamlı hava destekli kara operasyonlarının icrasına başlanmıştır.

13. TSK mensupları bölgelerinde görevlerini ecdadına yaraşır bir şekilde, bu toprakları bize emanet etmiş aziz şehitlerimizin şahitliğinde yapmaya devam edecektir.

14. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta yakınları olmak üzere Yüce Milletimize başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 20.10.2011 16:11
Anahtar Kelimeler:
HavaSaldırıAskerÇukurcaMehmetçikGenelkurmayBaşkanlığıInsansızAracı
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