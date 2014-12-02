Genelkurmay Başkanı İngiliz Gence Teşekkür Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Birinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere'ye götürülen Osmanlı Bayrağı'nı Türkiye'ye geri teslim eden İngiliz vatandaşına gönderdiği mektupla teşekkür etti.







Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Birinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere'ye götürülen ve Başçavuş Edgar Turner tarafından muhafaza edilen Osmanlı Bayrağı, torunu Jack Turner tarafından Büyükelçiliğe teslim edilmişti.









Turner ailesi, yaklaşık 100 yıldır sakladıkları bayrağı Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz'e gectiğimiz Haziran ayında teslim etmişti.



Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in İngiliz gencine gönderdiği teşekkür ve Çanakkale Savaşları'nın 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine davet mektubu, Londra Askeri Ataşesi tarafından Turner'e verildi.



Açıklamaya göre, mektubu ailesi adına teslim alan baba Matthew Turner, "Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in göndermiş olduğu mektubu takdim etmek için beni makamınızda ağırladığınız için teşekkür ederim. Sayın Genelkurmay Başkanına, ailemize göndermiş olduğu bu nazik ve dokunaklı mektup için teşekkürlerimi ve en derin saygılarımı sunduğumu lütfen iletiniz" ifadelerini kullandı.



Mektubun kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Turner, şunları kaydetti:



"Çanakkale Muharebeleri'nin 100'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılmak bizim için bir şereftir. Gelibolu Yarımadası'nda hayatını kaybeden farklı milletlerin askerlerine saygılarımızı sunmak maksadıyla orada olmak için sabırsızlanıyoruz. Sayın Komutanın bizleri davet etme nezaketi göstermesi ve bayrağın ait olduğu yere teslim edilmiş olması, bizleri çok mutlu etti."