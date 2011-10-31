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Genel Grev ve Miting... Mücadele Devam

Mitingde Sendikal Platform adına konuşmayı KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Selma Eylem yaptı

Genel Grev ve Miting... Mücadele Devam

Mitingde Sendikal Platform adına konuşmayı KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Selma Eylem yaptı

31 Ekim 2011 Pazartesi 14:46
Genel Grev ve Miting... Mücadele Devam
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Sendikal Platform emeklilik yaşının 60’a yükseltilmesini ve prim yatırımlarında değişiklik yapılmasını öngören Sosyal Güvenlik (değişiklik), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik), ve İhtiyat Sandığı

(Değişiklik) yasa tasarılarının Meclis Genel Kurulu tarafından yasalaştırılmasını önlemek amacıyla genel grev ve miting düzenledi.

Mitingte yapılan konuşmada, “çalışanların emeğinin karşılığını alıncaya, Kıbrıs’ta barış sağlanıncaya ve daha iyi bir ülke yaratılıncaya kadar mücadelenin süreceği” ifade edildi. Ayrıca New York’ta

görüşmede olan liderlere de “savaşı çocuklardan uzak tutacak bir anlaşmayla adaya dönmeleri” çağrısında bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleşen eylemde, “İsyanımız Yok Oluşadır”, “Okula işe, aşa ihtiyacımız var meclise değil”, ve “Ankara Elini Yakamızdan Çek” şeklinde sloganlar içeren  pankartlar taşındı,

eylemciler miting boyunca “Birlik mücadele dayanışma” sloganını sık sık tekrarladı.

Mitingde Sendikal Platform adına konuşmayı KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Selma Eylem yaptı.

EYLEM

Konuşmasının genelinde hükümet uygulamalarını eleştiren Eylem, “emeğin karşılığını alana kadar, Kıbrıs’ta barışı sağlayıp daha iyi yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar mücadelenin süreceğini” söyledi.

Sosyal Güvenlik Yasası ile “sosyal güvensizlik” yaratıp mevcut sosyo-ekonomik koşullarda “mezarda emekliliği” ve “işini kaybedenleri açlığa mahkûm etmenin” öngörüldüğünü savunan Eylem, İhtiyat Sandığı yasası ile de çalışanların cebine el atılarak birikimlerin “hortumlanmasının” hedeflendiğini iddia etti.

New York’ta görüşmelerini sürdüren toplum liderlerine çağrıda da bulunan Eylem, Kıbrıs sorununu çözüp savaşı çocuklardan uzak tutacak bir anlaşmayla Adaya dönmelerini beklediklerini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin sivil toplum örgütleri, ekonomik ve sosyal kurumları ve siyasi partileriyle yok edici sürece karşı dayanışma içinde bir araya gelerek mücadele edeceğini kaydeden Eylem, “hak gasplarına, adaletsiz ve gayrı yasal uygulamalara, ‘özelleştirme’ adı altında kamu mallarının peşkeş çekilmesine” karşı direneceğini ifade etti.

Eylem “Öz varlıklarımız ve toplumsal değerlerimiz daha fazla yitirilmeden, kimliğimiz ve kültürümüz daha fazla erozyona uğramadan, yasa dışı yeni vatandaşlıklar dağıtılıp daha fazla kalabalıklaşmadan, daha da fakirleşmeden ve en önemlisi dünyanın daha da uzağına düşmeden şimdi ayağa kalkalım.” dedi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel mitingin sonunda eylemcilere hitap ederek, sendika ve örgüt başkanlarının mecliste kalacağını ve gelişmeleri takip edeceğini açıkladı. Eylemciler saat 12.00 civarında dağıldı.

Eylemde, Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Miting ve grevi düzenleyen Sendikal Platform’u oluşturan kuruluşlar şöyle:

KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, EMEK-İŞ, DEV-GEN-İŞ, PETROL-İŞ,  M/SA TÜRK GENEL İŞ,  TÜRK-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, GIDA-SEN, BANK-SEN, LİMAN-SEN, SAĞLIK-SEN, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, TIP-İŞ, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, HAVA-SEN, BASIN-SEN) , KTMMO, BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ, CTP, TDP, BKP, YKP, KAMU-SEN, HÜR-İŞ, DAÜ-PER-SEN, KAMU-İŞ, BAY-SEN, MEMUR-SEN, BÜRO-İŞ, DİN-GÖR-SEN, BASS, KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI, HAYVAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, GÜZELYURT VE LEFKE NARENCİYE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, BİRLEŞİK TAKSİCİLER BİRLİĞİ, SU DAĞITICILARI BİRLİĞİ.

Son Güncelleme: 31.10.2011 14:46
Anahtar Kelimeler:
EmekliEylemSendikaMücadele
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