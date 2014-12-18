Gençleri Tapınağa Çekmek İçin Bakın Ne Veriyorlar!

Tayland'ın Phitsanulok şehrindeki bir budist tapınağının rahipleri gençleri tapınağa çekmek için para ve akıllı telefon verecek





Wat Ratchaburana tapınağının rahipleri yeni yıl kutlamalarına giden ama tapınağın önünden bile geçmeyen gençleri tapınağa çekebilmek için 300 bin baht (yaklaşık 10 bin dolar) para ve 5 tane de yeni model akıllı telefon ödülü verecek.



Bölgenin en ünlü keşişlerinden olan Phra Kru Sitthi Dhamma yaptığı açıklamada “iphone 6 vermek tapınağın gençleri çekmek için bir stratejisi. Bu yolla gençler buraya gelip vaazları dinleyecekler ve Dhamma öğretileri ile zihinleri temizlenecek” dedi.