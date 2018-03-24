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Genç modelin feci ölümü… Uyuşturucu etkisindeyken…

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 20 yaşındaki model Toni Kelly, trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

Genç modelin feci ölümü… Uyuşturucu etkisindeyken…

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 20 yaşındaki model Toni Kelly, trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

24 Mart 2018 Cumartesi 15:05
Genç modelin feci ölümü… Uyuşturucu etkisindeyken…
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Yeni Zelandalı Kelly modellik kariyerinde yükselebilmek için geçtiğimiz yıl Londra’ya yerleşti.

Bir yandan modellik yapan aynı zamanda da yarı zamanlı işlerde çalışan Kelly, yeni bir iş teklifi aldıktan sonra bunu arkadaşlarıyla kutlamak istedi.

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Evinde bir parti veren ve arkadaşlarını çağıran genç model, ilerleyen saatlerde alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kontrolünü kaybetti.

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Arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen pencereden çıkarak çatıya tırmanmayı deneyen Kelly, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metreden aşağıya düştü.

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Ağır yaralanan Kelly hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç model hayatını kaybetti.

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