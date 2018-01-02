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Genç Model Bekaretini Sattı! İşte İlginç Nedeni

Genç Model Bekaretini Sattı! İşte İlginç Nedeni

02 Ocak 2018 Salı 22:59
Genç Model Bekaretini Sattı! İşte İlginç Nedeni
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19 yaşındaki genç model Giselle, eskort sitesine verdiği ilanla 3 milyon dolara yakın bir paraya bekaretini sattı...

19 yaşındaki Giselle isimli genç model, eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardı.

Genç model, hayatında hiç bir şeyi bu kadar fazla istemediğini itiraf etti ve bekâreti için 3 milyon dolar ödemeyi kabul eden Abu Dabi”li milyoner iş adamıyla telefonda görüştüğünü ifade etti.

Gissele’in bekareti için teklif verenler arasında Rus bir politikacının da bulunduğu aktarıldı.

‘Cinderella Escorts” adlı internet sitesinden bekaretini satışa çıkartan Giselle, Abu Dhabi”li milyoner iş adamından alacağı paralarla okul masraflarını karşılamayı ve dünyayı gezmeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 03.01.2018 00:03
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