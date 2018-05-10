Genç manken doktorun evinde ölü bulundu!

Modellik kariyerinde ilerleyebilmek için geçtiğimiz aylarda Florida'ya yerleşen Olya Langille, burada iş görüşmeleri yaptığı sırada bir hastanede doktor olarak görev yapan Naval Parikh'le tanıştı.

İddiaya göre; gece kulübünde eğlendikten sonra Parikh'in evine giden ikili, uyuşturucu kullandıktan sonra birlikte oldu. Parikh, sabah uyandığında genç kızın hareketsiz olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Langille, otopsi için Adli Tıp'a götürüldü. Gözaltına alınan Doktor Parikh ise gece boyunca uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti. Langille'nin aşırı doz uyuşturucu almış olabileceğini söyleyen Parikh, serbest bırakıldı ve hastanedeki görevine geri döndü.

Genç modelin ölümüyle ilgili otopsi sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Langille'nin aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldüğü belirlendi.