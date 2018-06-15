Genç komedyen tecavüze uğrayıp öldürüldü

Genç kadının, saldırıdan saatler önce bir barda gösterisi vardı. Dixon, gösterinin ardından yürüyerek evine dönüyordu. Polise teslim olan 19 yaşındaki Jaymes Todd, tutuklanarak cezaevine kondu. Todd tecavüz ve cinayetten yargılanacak.
Avustralya basını, saldırının Dixon’ın evine 300 metre mesafede gerçekleştiğini aktarıyor. Sosyal medyada ise komedyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı öfkelerini dile getirdi.
Dixon kariyerinin başındaki yetenekli bir komedyen olarak tanımlanıyordu. Saldırıdan kısa süre önce Dixon’ın bir arkadaşına “Eve güvenli bir şekilde geldim sayılır. Ya sen?” diye mesaj atmış olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada çok sayıda kadın kendi deneyimlerini ve güvenlikleriyle ilgili korkuları paylaştı.