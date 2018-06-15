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Genç Komedyen Şehrin Göbeğinde Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü!

Avustralyalı komedyen Eurydice Dixon, Melbourne'un göbeğinde gece evine dönerken tecavüze uğrayıp öldürüldü.

Genç Komedyen Şehrin Göbeğinde Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü!

Avustralyalı komedyen Eurydice Dixon, Melbourne'un göbeğinde gece evine dönerken tecavüze uğrayıp öldürüldü.

15 Haziran 2018 Cuma 18:42
Genç Komedyen Şehrin Göbeğinde Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü!

Genç Komedyen Şehrin Göbeğinde Tecavüze Uğrayıp Öldürüldü

Avustralyalı komedyen Eurydice Dixon, Melbourne'un göbeğinde gece evine dönerken tecavüze uğrayıp öldürüldü.

Avustralya'da 22 yaşındaki genç komedyen Eurydice Dixon'ın gece evine dönerken tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü iddiaları öfke yarattı. Dixon, Çarşamba  günü Melbourne'daki bir futbol sahasında ölü bulunmuştu.

BARDAN ÇIKIP EVİNE GİDİYORDU

Genç kadın, saldırıdan saatler önce bir barda performans sergilemiş, evine doğru yürüyordu. Polise teslim olan 19 yaşındaki Jaymes Todd tutuklanarak cezaevine konuldu. Todd tecavüz ve cinayetten yargılanacak.

EVİNE 300 METRE KALA GERÇEKLEŞTİ

Medyada yer alan haberlere göre saldırı, evine 300 metre kala gerçekleşti. Polis, kadının saldırganı tanımadığını söyledi.

"EVE GÜVENLİ ŞEKİLDE GELDİM"

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Görgü tanıklarının güvenliği kaygısıyla olay medyadan uzak tutuluyor, zanlının fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Sosyal medyada ise stand-up'çılar başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı öfkeli.

Birçoğu 2012'de yine Melbourne'da yaşanan ve İrlandalı Jill Meagher'ın öldüğü benzer bir olayı hatırlıyor. Meagher'ın ölümü sonrası yaklaşık 30 bin kişi bir barış yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Dixon kariyerinin başındaki yetenekli bir komedyen olarak tanınıyordu.

Saldırıdan kısa süre önce Dixon'ın bir arkadaşına "Eve güvenli bir şekilde geldim sayılır. ya sen?" diye mesaj atmış olduğu öğrenildi.

AVUSTRALYA ŞOKTA

Dixon'ın ölümü, Avustralya'da kadına şiddet tartışmalarını alevlendirdi.

Sosyal medyada çok sayıda kadın kendi deneyimlerini ve güvenlikleriyle ilgili korkuları paylaştı. Gece evlerine yürürken korktuğunu söyleyenlerin sayısı dikkat çekti.

Bazıları ise Avustralya polisinin insanlara "etraflarının farkında olması" uyarısı yapan telefon mesajlarını eleştirdi ve emniyeti taciz ve tecavüzden mağduru suçlayan bir dil kullanmakla suçladı.

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