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Genç Kız Sevgilisinin Evini Bastı, Boğazına Pala Dayayıp Tecavüz Etti

ABD'li genç kız, eski erkek arkadaşının evini basarak, boğazına dayadığı pala yardımıyla genç adama tecavüz etti.

Genç Kız Sevgilisinin Evini Bastı, Boğazına Pala Dayayıp Tecavüz Etti

ABD'li genç kız, eski erkek arkadaşının evini basarak, boğazına dayadığı pala yardımıyla genç adama tecavüz etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:59
Genç Kız Sevgilisinin Evini Bastı, Boğazına Pala Dayayıp Tecavüz Etti

Genç Kız Sevgilisinin Evini Bastı, Boğazına Pala Dayayıp Tecavüz Etti

ABD'li genç kız, eski erkek arkadaşının evini basarak, boğazına dayadığı pala yardımıyla genç adama tecavüz etti.

ABD'nin Montana eyaletinde yaşayan Samantha Mears isimli kız  hoşlandığı eski erkek arkadaşına tecavüz etti. 19 yaşındaki Samantha'nın, genç adama takıntılı olduğu anlaşıldı.

PALA İLE EVE DALDI

Gece vakti elindeki pala ile eski aşkının giren genç kız, onu soyunmaya ve kendisi ile birlikte olmaya zorladı. Kendisi de soyunan kadın, adamın boynuna palayı dayadı ve ona tecavüz etti.

YATAĞA İDRARINI YAPTI

Çılgın genç, kendisini durdurmak isteyen adamın kolunu ısırarak yaraladı. Tecavüzden sonra genç kadın adamın yatağına idrarını yaptı. Daha sonra palasını sallayarak yatağa oturan kadının fotoğraflarını çeken mağdur, bir yolunu bulup odadan kaçarak polisi aradı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Kanıtları değerlendiren polis, kadını gözaltına aldı. Hapishaneye koyulan genç kız için kefalet bedeli olarak 50 bin dolar belirlendi.

Yerel basın, genç kadının Nisan ayında da aynı adamı döverek boğmaya çalıştığını duyurdu. Genç kızın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi.

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