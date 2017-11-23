Genç Kadının Bağırsağından Çıkanlar Şoke Etti!

Hindistan’da 25 yaşındaki bir kadın, yaptığı doğumun ardından yaşadığı yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Suman Prasad isimli kadını muayene eden doktorlar, röntgen sonuçları karşısında adeta şoke oldu. Genç kadının bağırsaklarında büyük bir kütle görünüyordu.Acil olarak ameliyata alınan kadın yaklaşık 3 saatlik bir operasyon geçirdi. Operasyon sırasında doktorların gördüğü sahne ise adeta bir daha unutamayacakları cinstendi… “Rapunzel Sendromu” olarak bilinen bağımlılığa sahip kadının yıllardır saçını yediği ortaya çıktı. Doktorlar, Prasad’ın bağırsaklarından yaklaşık 1.5 kilogramlık saç öbeği çıkardı.Genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.