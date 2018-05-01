Genç kadın sokak ortasında tacize uğradı!

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dublin seyahatinde çok tatsız bir olay yaşadı. 26 yaşındaki kuvvet antrenörü ve vücut geliştirme sporcusu, Dublin sokaklarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradı.

Ancak tacizci çok yanlış kişiye denk gelmişti. Yıllardır sporla uğraşan Leanna çok güçlü bir kadındı. Uğradığı tacize kayıtsız kalamayan genç kadın, adamın suratına yumruk attı. Hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadığını söyleyen Leanna, Twitter üzerinden ellerinin fotoğrafını paylaştı ve yaşadıklarını takipçilerine anlattı.

Leanna, Twitter paylaşımında daha önce kimseyi yumruklamadığını ve geçmişte olsaydı böyle bir harekette bulunamayacağını belirtti.

Pek çok kadının tacize karşı gereken cevabı vermediğini söyleyen genç sporcunun paylaşımı Twitter’da 25 binin üzerinde beğeni aldı.