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26 Ocak 2017 Perşembe 06:33

Genç Anneyi Bebeği Kanser Etti

Genç Anneyi Bebeği Kanser Etti
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GENÇ ANNEYİ BEBEĞİ KANSER ETTİ
26 yaşındaki kadına, kızını doğurduktan sonra kanser teşhisi konuldu. Genç kadın, kansere kızının sebep olduğunu öğrenince yıkıldı ve diğer kadınları semptomlara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Daily Mail'in haberine göre 26 yaşındaki Ashley Shaw'a, kızı Layla'yı dünyaya getirdikten sonra plasentayı rahime bağlayan hücrelerden kaynaklanan bir tümör teşhisi konuldu. Ashley'i asıl yaralayan plasental yerleşimli trofoblastik tümör adı verilen ve oldukça nadir görülen kansere kızının sebep olması.

Genç kadın, diğer kadınları hastalığın semptomlarına dikkat etmeleri konusunda uyardı:

"Layla doğduktan aylar sonra bir gariplik hissediyordum. Adet döngüm normale dönmedi ve üzerimde sürekli bir halsizlik vardı. Aylarca doktoruma test için yalvardım. Sonunda rutin simir testim testi yapılınca tümör ortaya çıktı."

Dahası kanser, doğrudan hamile kalmasıyla bağlantılıydı. Ashley daha önceki iki hamileliğinde problem yaşamıştı. Layla'ya hamileyken de 32. haftaya kadar her şey normal gitti. 32. haftada bebeğin hareket etmediğini hissedince hastaneye gitti. Plasentasındaki problem sebebiyle bebeğin gelişimi durmuştu.

Acilen sezaryene alınan Ashley, kızını 8 hafta erken dünyaya getirdi. Layla iyiydi ancak genç anne, kendi sağlığından endişe ediyordu. Adet dönemleri yoğun bir kanama ve şiddetli bir karın ağrısıyla geçiyordu.

Histeroskopi ve kan testleri sonucunda kanser teşhisi konulan Ashley'in yaşaması için tek şansı kanserli hücreler diğer organlarına yayılmadan rahmini aldırmasıydı. Genç kadın ailesinin de desteğiyle kanseri yenmeyi başardı.

Plasental yerleşimli trofoblastik tümör nedir?

Plasental yerleşimli trofoblastik tümör, rahimin içinde büyüyen bir çeşit kanserdir. Rahim kanserinden farklı olarak tümör, hamilelik sırasında rahmin içinde gelişir. Hamilelikten birkaç ay sonra veya yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Plasental yerleşimli trofoblastik tümörün en belirgin semptomu düzensiz vajinal kanamadır.


 
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