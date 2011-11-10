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Genç anne sayısı azalıyor

10 yılda Türkiye'de toplam 12 milyon 532 bin 530 doğum olayı gerçekleşti

Genç anne sayısı azalıyor

10 yılda Türkiye'de toplam 12 milyon 532 bin 530 doğum olayı gerçekleşti

10 Kasım 2011 Perşembe 16:21
Genç anne sayısı azalıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2001-2010 dönemini kapsayan 10 yılda Türkiye'de toplam 12 milyon 532 bin 530 doğum olayı gerçekleşti.

Annenin yaş grubuna göre doğumlar incelendiğinde, Türkiye'de genç yaşta anne olma sayısında yıllar itibariyle önemli oranlarda azalmalar yaşandığı gözlendi. Buna göre, 2001 yılına göre kıyaslandığı zaman 2010 yılında, 15 yaş altında anne olanların sayısı yüzde 87,22, 15-19 yaş arasında anne olan kadınların sayısında yüzde 37,11, 20-24 yaş arasında anne olan kadınların sayısı yüzde 22,32 azalırken, 20-29 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısında yüzde 5, 30-34 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısı yüzde 31, 35-39 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısında ise yüzde 2,2 artış meydana geldi.

2001 yılında toplam 2 bin 71 olan 15 yaş altı kadınlarda anne olma sayısı, 2002 yılında 2 bin 552'ye, 2003 yılında 2 bin 336'ya, 2004 yılında bin 901'e, 2005 yılında bin 630'a, 2006 yılında bin 454'e, 2007 yılında bin 149'a, 2008 yılında 830'a, 2009 yılında 535'e, 2010 yılında ise 347'ye geriledi.

15-19 yaş arası kadınlarda anne olma yaşında ise son 10 yılda yaklaşık yüzde 37,11 azalma olduğu görüldü. 15-19 yaş arasında doğum 2001 yılında 154 bin 463 doğum, bu miktar 2002 yılında 135 bin 35, 2003 yılında 123 bin 913, 2004 yılında 123 bin 639, 2005 yılında 123 bin 74, 2006 yılında 120 bin 740, 2007 yılında 118 bin 926, 2008 yılında 117 bin 255, 2009 yılında 108 bin 106, 2010 yılında ise 97 bin 10 oldu.

İLERİ YAŞTA ANNE OLANLAR DA AZALDI

Küçük yaşta doğum yapma sayısındaki azalmanın yanı sıra ileri yaşta doğum yapma sayısında da azalma görüldüğü dikkat çekti. 2001 yılına göre kıyaslandığı zaman 2010 yılında, 50 yaşın üzerinde doğum yapan kadın sayısında yaklaşık yüzde 72, 45-49 yaş arasında doğum yapan kadın sayısında yüzde 55, 40-44 yaş arasında doğum yapan kadın sayısında yüzde 19 düştü.

2001 yılında 50 yaşın üzerinde kadınlarda doğum sayısı 2 bin 92 iken, 2002 yılında bin 858, 2003 yılında bin 720, 2004 yılında bin 582, 2005 yılında bin 391, 2006 yılında bin 348, 2007 yılında bin 116, 2008 yılında 870, 2009 yılında 685, 2010 yılında ise 594 kadın ileri yaşta doğum yaptı.

DOĞUMDA EN BEREKETLİ AY OCAK

Bu arada, 2001-2010 döneminde gerçekleşen doğum sayıları ay ay incelendiğinde, en fazla doğumun ocak aylarında, en az doğumun ise aralık
aylarında gerçekleştiği dikkat çekti. Son 10 yılda ocak aylarında toplam 1 milyon 375 bin 199, aralık aylarında ise toplam 765 bin 723 doğum gerçekleşti.

Son Güncelleme: 10.11.2011 16:21
Anahtar Kelimeler:
BebekTürkiyeAnneDoğum
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