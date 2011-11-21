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Gelişen Kentler Zirvesi Gaziantep'te

GYODER tarafından gerçekleştirilen Gelişen Kentler Zirvesi'nin üçüncüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

Gelişen Kentler Zirvesi Gaziantep'te

GYODER tarafından gerçekleştirilen Gelişen Kentler Zirvesi'nin üçüncüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

21 Kasım 2011 Pazartesi 17:46
Gelişen Kentler Zirvesi Gaziantep'te
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GYODER tarafından gerçekleştirilen Gelişen Kentler Zirvesi'nin üçüncüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde Gaziantep'te düzenleniyor.

İki gün sürecek olan Zirve, yatırımcılar ile Gaziantep'in sunduğu fırsatları bir araya getirecek. 

Uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ile Akdeniz arasında ve tarihi İpek Yolu üzerindeki Gaziantep, günümüzde de ülkelerin ve kentlerin, tarihin ve geleceğin birleştiği bir cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor.

Eşsiz tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri, sanayi, ticaret ve turizm alanındaki gelişmişliği ile Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Gaziantep; başta Orta Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere 150'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yıllık 5 milyar dolarlık ihracat hacmi ile de, Türk ekonomisinin dünyaya açılan önemli kapıları arasında yer alıyor.

Gayrimenkul sektörü profesyonelleri, Gelişen Kentler Zirvesi ile; tarihi-sosyal-kültürel mirası ve çağdaş çalışmalarıyla, dünyada da örnek olarak gösterilen, sürdürülebilir gelişmişlik düzeyinde, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olma yolundaki Gaziantep'te buluşuyor.

Son Güncelleme: 21.11.2011 17:46
Anahtar Kelimeler:
ZirveSanayiGaziantepİpekyoluİhracaatGelişenKent
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