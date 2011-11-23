Gelir Vergisi Yasası'nda Değişiklik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda önceki gün onaylanan Gelir Vergisi (Değişiklik No: 2) Yasası, gayrımenkul piyasasındaki yap-sat işi yapan şirketler ve medyaya reklâm veren işletmeler lehine düzenlemeler içeriyor.

Yasa, Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Yasadaki değişiklikle, gayrımenkul satış işlemlerinde yıl sonu ödenen yüzde 1.87’lik vergi; 0.7’ye indirilirken; işletmelerin Kıbrıs Türk medyasında yayımlanacak reklam giderinin sadece yüzde 10’unun vergi indirimi konusu yapılması kuralı değiştirilerek sınır kaldırıldı. Böylece reklâm ve duyuru giderleri, belli kurallar çerçevesinde vergi indiriminden sayılacak.

KAÇMAZ: “TALEPLER DİKKATE ALINARAK HAZIRLANDI”

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası’ndaki değişiklikler hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Kaçmaz, değişikliklerin, ilgili sivil toplum örgütleri Müteahhitler Birliği ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yanında Yayın Yüksek Kurulu’nun talepleri dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Kaçmaz, yap-sat işi yapan kurumların vergilendirmesinde, satış kıymeti veya tapu rayiç kıymetinden hangisi yüksekse onun esas alındığını, yüzde 25’inin safi kâr olarak hesaplandığını kaydederek, özetle şunları ifade etti:

“Bu gibi kurumlarda özel bir vergilendirme uygulanır. Kârın üzerinden şu anda yüzde 16 stopaj alınır, yani bu satış kıymetinin yüzde 4’üne tekabül eder. Bunda bir değişiklik yok.

Yeni yasal düzenlemeyle, yüzde 25 safi kârı, yüzde 20’ye çektik. Çünkü şu anda yap-sat sektöründe yüzde 25 safi kâr yoktur. Oranı da yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkardık. Dolayısıyla stopajda devletin bir kaybı yok, yine yüzde 4 stopajı alacak. Yalnız yıl sonunda, beyanlar verildiği zaman, kurumlar vergisi toplamda 23.5’tir. Bu yüzde 5.87’ye tekabül eder. Satış anında ödenen yüzde 4 mahsup edildikten sonra 1.87 farkın yılsonunda ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, yılsonunda ödenecek oran yüzde 1.87 yerine, yüzde 0.7 oldu.”

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Kaçmaz, yap-sat şirketlerinden sürekli şikayet aldıklarını, vergilerini ödeyemediklerini belirterek, yeni düzenlemeyi Müteahhitler Birliği ile ve yap-satçılarla konsensüs sağlayarak yaptıklarını söyledi.

Yeni düzenlemeyle bir nebze rahatlama sağlanacağını belirten Kaçmaz, devletin kaybı olacağı endişelerine ise katılmadığını; çünkü yeni düzenlemenin, taşınmaz mal devirlerinin hızlanmasını sağlanacağını kaydetti.

MEDYADAKİ REKLÂMLAR

Kaçmaz, yasadaki yeni düzenlemelerden birinin de medyadaki reklamlar konusunda olduğunu belirterek, halen yürürlükteki yasaya göre işletmelerin safi kazançlarının yüzde 10’undan fazla reklam-duyuru giderini, vergi indirimi konusu yapamadığını; yeni düzenlemeyle bu sınırın kalktığını söyledi.

Yusuf Kaçmaz, bu uygulamanın sadece Kıbrıs Türk medyasında yer alacak reklam ve duyurular için geçerli olduğunu; yurt dışındakileri kapsamadığını vurgulayarak, harcamaların belgelendirilmesi, reklam ve duyuruların gelir elde etme amaçlı ve işin önemi ve genişliğiyle orantılı olması gerektiğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle basının reklam gelirlerinin artacağına inandığını belirten Kaçmaz, sektördeki iş potansiyelinin de yükseleceğini kaydetti. Devletin kaybının kesinlikle olmayacağını ifade eden Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Kaçmaz, basında ve reklam ajanslarında daha fazla istihdam da beklenebileceğini söyledi.

YENİ BİNA… OTOMASYON…

Kaçmaz, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yasaları üzerinde değişiklikler için bir komitenin çalışmalarını sürdüğünü bildirerek, ayrıca otomasyonun da sağlanacağı 4 katlı modern Vergi Dairesi binası inşaatının sürdüğünü; müteahhidin sürenin tamamlanmasını beklemeden, Kasım 2012’de teslim etme hedefinde olduğunu da belirtti.

Yusuf Kaçmaz, Türkiye’deki vergi organizasyonunu yerinde incelediklerini ve benzer bir sistemin kurulması için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.