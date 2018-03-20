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Gelecekten gelen adam yine ortaya çıktı, tarih verdi!

Gelecekten geldiğini iddia eden ve daha önce yaptığı açıklamalarla dünya medyasında ilgi çekmeyi başaran Alexander Smith isimli kişi, bir kez daha gündem olmayı başardı. Smith, bakın bu kez neler anlattı...

Gelecekten gelen adam yine ortaya çıktı, tarih verdi!

Gelecekten geldiğini iddia eden ve daha önce yaptığı açıklamalarla dünya medyasında ilgi çekmeyi başaran Alexander Smith isimli kişi, bir kez daha gündem olmayı başardı. Smith, bakın bu kez neler anlattı...

20 Mart 2018 Salı 17:47
Gelecekten gelen adam yine ortaya çıktı, tarih verdi!
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2118’den gelen Smith’e göre, dünyadaki pek çok ülke gizli olarak zamanda yolculuk üzerinde deneyler gerçekleştiriyor. Smith, Yunanistan hükümetinden kişilerle irtibatta olduğunu ve kendisinden, Yunanistan’ın da zamanda yolculuk çalışmaları yürüttüğünü öğrendiğini söyledi.

2028 yılında tüm ülkelerin yürüttüğü gizli çalışmaları halka açacağını iddia eden Alexander Smith, CIA ve ABD hükümetinin de çok sayıda sırrı olduğunu ifade etti.

Daily Star’a konuşan Smith, piyango bileti alıp almadığı ile ilgili soruya ise “CIA kişisel servetimizi büyütmek için herhangi bir şey yapmamızı kesinlikle yasaklamıştı” cevabını verdi.

Smith öte yandan küresel ısınmanın insanlık için en büyük tehdit olduğunu ifade ederken çalışmaların küresel ısınmayı durdurma üzerine yapılmasını gerektiğini söyledi.

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