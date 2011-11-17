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Gelecek yıl 113 gün tatil!

Gelecek yıl resmi ve dini bayram tatillerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 113 gün tatil yapılacak.

Gelecek yıl 113 gün tatil!

Gelecek yıl resmi ve dini bayram tatillerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 113 gün tatil yapılacak.

17 Kasım 2011 Perşembe 21:42
Gelecek yıl 113 gün tatil!
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bu yıl hafta sonu ve resmi ve dini bayram tatilleriyle birlikte 113 gün tatil yapanlar, gelecek yıl dini ve resmi bayramların hafta sonunda başlaması ya da bitmesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun karar almaması halinde iki bayramda da uzun tatil yapma imkanı bulamayacak.

Gelecek yılın ilk tatili yıl başının ertesi günü olan 1 Ocak Pazar günü yani hafta sonu tatil gününe denk geliyor. Gelecek yıl pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ve salı günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde çalışanlar birer gün tatil yapacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın cumartesi gününe rastlaması nedeniyle bu gün hafta sonu tatilinde geçirilecek.

Ramazan Bayramı'nda arife günü 18 Ağustos Cumartesi gününe, bayramın ilk günü ise pazar gününe rastlıyor. Salı günü sona erecek Ramazan Bayramı'nda yalnızca iki mesai günü tatil yapılmış olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise mesai gününe denk geliyor. Perşembe günü bir gün tatil yapılacak.

Kurban Bayramı 29 Ekim ile birleşiyor
24 ile 29 Ekim arasında, Kurban Bayramı'nda yılın en uzun tatili yapılacak. 3. ve 4. günü yine hafta sonu tatiline denk gelen Kurban Bayramı'nda tatil, arife günü olan 24 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Tatil 28 Ekim Pazar günü sona erecek ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5,5 gün tatil yapma imkanı bulunacak.

Gelecek yıl 14,5 günlük resmi ve dini bayram tatilinin 5 günü hafta sonu tatiline denk geliyor. Yıllık izinler dışında, bu yıl hafta sonu tatilleri, resmi ve dini bayramlar dahil olmak üzere toplam 113 gün tatil yapılacak.

2012 yılı resmi tatil günleri şöyle:
''Yılbaşı (1 Ocak Pazar), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Pazartesi), Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Salı), Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Cumartesi), Ramazan Bayramı arifesi (18 Ağustos Cumartesi), Ramazan Bayramı (19 Ağustos Pazar-21 Ağustos Salı), Zafer Bayramı (30 Ağustos Perşembe), Kurban Bayramı arifesi (24 Ekim Çarşamba), Kurban Bayramı (25 Ekim Çarşamba-28 Ekim Pazar), Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Pazartesi).''

Son Güncelleme: 17.11.2011 21:42
Anahtar Kelimeler:
GünTatilBayram113
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