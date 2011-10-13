“Geçmişten Günümüze Gelenek Görenek ve Giysilerimiz” sergilenecek.

Girne Belediyesi önündeki Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alacak etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Dernek adına konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Zeki Çeler, derneğin amacının; Kıbrıs Türk kültürünü hem şimdiki nesle öğretip aşılamak hem de

gelecek nesillere bunu taşıyabilmek olduğunu kaydetti.

Çeler, bu çerçevede hazırlanan gecede, etkinliğe katılacak halk dansları ekibinin, Kıbrıs Türk kültürüne ait kahvehane, konak, panayır, hasat zamanı,

mektep, kına gecesi ve düğün gibi etkinliklerde kullanılan 100 yıllık kostümleri tanıtacağını bildirdi.

Yaklaşık 40 dansçı ve müzisyen kadrosuyla hazırlanan gecenin koreografisini Zeki Çeler yaparken, etkinliğin sunumunu Sadiye Desdur yapacak.

Gecede yabancı turistler için İngilizce sunum da yapılacak.