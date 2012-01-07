Geçmişi Değiştiren Sürüngen

Amasra’nın Çakraz beldesinde jeologlar dinozor fosili ararken bir kertenkelenin izine rastladı. Bu izler bölgenin jeolojik tarihini ve bu sürüngenin 300 milyon yıl önceki göç yolunu aydınlattı.





Bartın’ın Amasra ilçesindeki Çakraz beldesi yakınında bugüne dek Türkiye’de ve yakın çevresindeki ülkelerde hiç bilinmeyen bir sürüngenin ayak izlerini bulduk. Türk ve Fransız jeologlardan oluşan ekibimiz, “Çakraz formasyonu” adı verilen kızıl renkli kayaların içinde dinozor fosilleri aramak için yola çıkmıştı. İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Öğretim Üyesi Prof. Celâl Şengör, Çakraz çevresindeki bu kayaların Trias döneminde (200-251 milyon yıl öncesi) birikmiş nehir ve delta dolguları olduğunu söyleyerek bu araştırmanın mutlaka yapılmasını istiyordu. Bu tür karasal ortam dolguları dinozor veya kara sürüngenlerinin fosillerinin bulunabileceği en uygun yerler olarak biliniyor. Ekimizdeki bir diğer jeolog Prof. Okan Tüysüz (İTÜ) de o bölgenin jeolojisini hatta bütün Kuzey Anadolu’yu adım adım biliyordu.



İTÜ ve Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi elemanlarından oluşan yedi kişilik ekimiz Eylül 2005’te bölgeyi 10 gün boyunca taradı. Ancak ne dinozor ne de ona benzer bir kara hayvanına ait tek bir kemik bile bulamadık. Bir akşamüzeri araziden otele dönerken, Çakraz’ın birkaç yüz metre batısında deniz kıyısındaki dik falezler dikkatimi çekti. Ertesi sabah ilk işimiz bu falezleri ve sahilde dalgaların falezden kopardığı kaya bloklarını incelemek oldu. Beklenmedik bir şey bulduk: Kaya üzerinde izler. Bunlardan bazıları bitki, bazıları ise beş parmaklı bir kertenkeye ait ayak izleriydi. Bunlar bir zamanlar orada bulunan su birikintisine düşen bitkilerin ve o suyun içinde dolaşan kertenkele tipi hayvanların izleri olmalıydı. Sıcak mevsimlerde kuruyup çatlayan bir göletin çamuruna imza atmış canlıların izleri...



Hiçbirimiz bu tür bitki veya sürüngen izleri uzmanı değildik. Bulduğumuz şeylerin önemini o anda anlayamadık. Tek sevincimiz, 10 günden sonra en azından bir şeyler bularak dönüyorduk. İzlerin fotoğraflarını meslektaşlarımıza gösterdik. Çeşitli gruplardan binlerce örnek incelemiş bu uzmanlar, izleri nerede bulduğumuzu söyleyince şaşırdılar. Bu tür izlere pek aşina olmadıklarını söylüyorlardı. Nihayet bu konuda deneyimli Dijon Üniversitesi’nden Prof. Georges Gand, daha önce böyle görüntüleri Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde bulup incelediğini söyledi. Çakraz örneklerini incelemek için ise süre istedi. Nihayet altı yıllık araştırmanın sonuçları Fransa Bilimler Akademisi’nin dergisi Palevol’da Kasım 2011’de yayımlandı.



Bu İzler Neden Önemliydi?

Makalemizdeki ilk bilgi bu izlerin hangi canlılara ait olduğu hakkında. Bulduğumuz bitki izlerinin tropikal bölgelerde yaşayan Annularia ve Stigmaria cinslerine, yani bildiğimiz atkuyruğu ve eğreltiotları sınıflarından bitkilere ait olduğu ortaya çıktı. Ayak izleri ise bugün nesli tükenen Captorhinomorphes adı verilen kertenkele tipi sürüngenlere ait. Bu sürüngenler Permiyen ve Trias dönemlerinde, yani 200-300 milyon yıl öncesinde, kara üzerinde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın birçok bölgelerinde yaşıyordu. Bu sürüngenin bilimsel adı ise Hyloidichnus.



Çalışmamızın bir sonucu da Çakraz formasyonu kayalarının yaşı ile ilgiliydi. Önceleri bu kayaların Trias (200-250 milyon yıl öncesi) yaşlı olduğu söyleniyordu. Halbuki Çakraz’da bulunan fosil izlerin temsil ettikleri bitki ve hayvanlar dünyanın başka yerlerinde yalnızca Erken Permiyen yaşlı (takriben 280 milyon yıl öncesi) tortul çökeller içinde bulunmuştu. Bu fosil izler Çakraz formasyonuna yeni ve sağlam bir yaş verisi kazandırdı.

Bir diğer verimiz ise Captorhinomorphes denilen sürüngenlerin Laurasia (Kuzey Amerika + Avrupa) kıtasından Asya’ya geçerken izlediği yol ile ilgili. Permiyen döneminde kıtalar Tetis Okyanusu çevresinde bir çember oluşturuyordu. Bazı teorilerde, bu tür kertenkelelerin Tetis Okyanusu’nun güney kıyılarını izleyerek Asya’ya geçtiği kabul ediliyordu. Çünkü Doğu Avrupa ve Batı Asya’da bu türe ait izlere rastlanmamıştı. Çakraz’da bulunan ayak izleri ise bu göç yolunun Tetis Okyanusu’nun kuzey kıyılarını izlediğini kanıtlıyordu. Bir başka deyişle Permiyen döneminde kara üzerinde yaşayan sürüngenlerin dağılımı ve göç edebilmesi için uygun tropikal iklim kuşağı Tetis Okyanusu kuzeyinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Kuzey Türkiye üzerinden geçerek Asya’ya kadar ulaşıyordu.