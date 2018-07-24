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Gazzeli Çocuklardan Beyt Hanun Sınır Kapısı\'nda Abluka Protestosu

Gazze, 24 Temmuz 18 : Gazze\'de bir grup çocuk

Gazzeli Çocuklardan Beyt Hanun Sınır Kapısı\'nda Abluka Protestosu

Gazze, 24 Temmuz 18 : Gazze\'de bir grup çocuk

24 Temmuz 2018 Salı 15:31
Gazzeli Çocuklardan Beyt Hanun Sınır Kapısı\'nda Abluka Protestosu
Gazze, 24 Temmuz 18 : Gazze\'de bir grup çocuk "İsrail\'in yıllardır uyguladığı ablukanın kaldırılması, onurlu bir yaşam ve tedavi haklarının verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi. 
Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Komitesinin çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında Gazzeli çocuklar İsrail\'in kontrolündeki BeytHanun Sınır Kapısı önünde toplandı.
Üzerinde "Çocuklarının önünde nasıl övüneceksin?", "İsrail ordusu çocukları öldürmeyi sever", "Ablukada dünyaya geldim", "Yaşamaya hakkım var" ve "İçtiğimiz sular kirli" yazan pankartlar taşıyan küçük Gazzeliler, İsrail yönetiminden ablukanın kaldırılması, onurlu bir yaşam ve tedavi haklarının verilmesini istedi. 
Gösteriye katılanlardan DunyaAhmed, seslerini dünyaya duyurmak istediklerini belirterek, Gazzeli çocukların büyük acılar çektiğini söyledi.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi\'ni Hamas\'ın 2006\'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
(AA/AK/ŞEB)

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