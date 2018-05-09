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Gazzeli sivil göstericiler için uluslararası koruma çağrısı

Gazze'deki "Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti", Nekbe'nin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek faaliyetlerde, göstericiler için uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Gazzeli sivil göstericiler için uluslararası koruma çağrısı

Gazze'deki "Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti", Nekbe'nin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek faaliyetlerde, göstericiler için uluslararası koruma çağrısı yaptı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Gazzeli sivil göstericiler için uluslararası koruma çağrısı

Gazze'deki "Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti", Nekbe'nin yıl dönümü münasebetiyle  düzenlenecek faaliyetlerde, göstericiler için uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Ulusal Heyet organizatörlerinden Salah Abdulati, Gazze'deki Enformasyon Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin, gelecek pazartesi ve salı Nekbe'nin yıl dönümü anısına gerçekleştirilecek gösterilerle devam edeceğini belirtti. 

"Filistin halkının, halk ve kurumsal düzeyde desteklenmesinin sorumluluğu uluslararası toplumun omuzlarında." diyen Abdulati, 14 ve 15 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "milyonluk yürüyüş" sivil eyleminde göstericiler için uluslararası koruma talep etti. 

Abdulati, uluslararası toplumdan, Filistinlileri, "özgürlük, bağımsızlık, kendi kaderini tayin etme, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, 1948'de topraklarından zorla çıkarılan Filistinlilere dönüş hakkının sağlanması" konularında desteklemelerini istedi.   
Uluslararası toplumun, İsrail'in barış yanlısı göstericilere yönelik saldırı ve katliam mekanizmasını durdurması için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Abdulati, ayrıca sivilleri öldüren kişilerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti. 

Abdulati, İsrail ordusunun, sivil göstericilere ateş açma emrini en üst düzey askerlerden aldığını ifade ederek, sınırdaki gösterilerde açılan ateş sonucu 5'i çocuk, 2'si gazeteci, 2'si engelli onlarca Filistinlinin şehit olduğu, binlercesinin yaralandığını söyledi. 

İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Filistinlilerin bazılarının aldığı yaraların kalıcı sakatlığa yol açtığını belirten Abdulati, "Biz sınırı ihlal etmeye çalışmıyoruz. Biz kapalı alandan çıkmaya, büyük bir hapishanenin demirlerini kırmaya, özgürlük ve onurlu yaşam umutlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.  

Yüksek Ulusal Heyet, geçen hafta,  ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto için 14 Mayıs, Nekbe'nin yıl dönümü münasebetiyle 15 Mayıs'ta gösteri çağrısı yapmıştı. 

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 19:45
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